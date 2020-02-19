﻿ ТЕХНОНИКОЛЬ запустила в производство теплоизоляцию LOGICPIR PROF Ф/Ф с антибликовым покрытием. 21.by
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ТЕХНОНИКОЛЬ запустила в производство теплоизоляцию LOGICPIR PROF Ф/Ф с антибликовым покрытием

19.02.2020 14:05 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

ТЕХНОНИКОЛЬ работает на строительном рынке более 25 лет. Эксперты компании находятся в постоянном контакте с подрядчиками, строителями, получая от них обратную связь и пожелания по совершенствованию материалов. Это помогает модернизировать продукцию и улучшать ее физико-технические характеристики. Специалистами ТЕХНОНИКОЛЬ была разработана и запущена в производство новая теплоизоляционная плита LOGICPIR PROF Ф/Ф, кашированная фольгой с антибликовым покрытием. Данный вид фольги будет применяться с одной из сторон плиты LOGICPIR PROF Ф/Ф, которая будет лицевой, при этом вторая, нижняя сторона останется прежней. Это решение обеспечит больший комфорт работы кровельщиков в солнечную погоду, а также простоту идентификации нижней и верхней стороны теплоизоляционной плиты во время укладки на кровлю. При этом плиты сохранят свои высокие противопожарные, теплофизические и прочностные характеристики.

Эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ постоянно нацелены на улучшение выпускаемых материалов. В этом нам помогают отзывы и советы клиентов компании. Мы стремимся как добиться прекрасных эксплуатационных свойств, так и повысить удобство работы с материалами, что в свою очередь ведет к сокращению временных затрат на строительные работы, отметил коммерческий директор направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Ольницкий.

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ТЕХНОНИКОЛЬ работает на строительном рынке более 25 лет. Эксперты компании находятся в постоянном контакте с подрядчиками, строителями, получая от них обратную...
 
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