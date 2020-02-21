Песков о разговоре Путина и Лукашенко: Каждая сторона делает свою собственную калькуляцию

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сегодняшний телефонный разговор глав государств. Однако «передать нюансы» разговора он отказался и подчеркнул, что «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию», передает ТАСС .



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По словам Пескова, во время телефонного разговора президенты Беларуси и России «обсуждались различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью».

— Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции. Работа будет продолжена, действительно дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны, — сказал представитель Кремля.

Песков рассказал, что накануне замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак провел совещание, чтобы «понять позицию нефтяных компаний относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть белорусским товарищам».

— Разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок. Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре, — заявил Песков.

21 февраля президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились и обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти. После разговора Лукашенко заявил , что вырисовался «хоть какой-то путь к развязке споров». Он сообщил, что Путин предложил ему подсчитать, сколько от уменьшения таможенной пошлины Беларусь потеряет в 2020 году.