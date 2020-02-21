Путин позвонил Лукашенко и сделал предложение по поставкам нефти

Путин предложил посчитать, сколько Беларусь потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году к уровню прошлого года и компенсировать недостающие $300 млн.

Об этом рассказал Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым, передает пресс-служба главы государства.

Президент признался, что Владимир Путин позвонил сам и предложил свою формулу расчета стоимости нефти. Предложение было неожиданным, и теперь его нужно просчитать, «но это, наверно, не имеет значения». Россия может продавать нефть по справедливым ценам, а может и не по справедливым, потому что она монополист. Но ни от кого Беларусь не получала больше, чем от России.

Российский президент предложил посчитать, сколько Беларусь потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году к уровню прошлого года.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», - заявил Лукашенко.

«Это хоть какой-то путь к развязке споров. По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед», - сказал президент.

И отметил, что другого варианта пока нет со стороны России. «Просили, чтобы мы торговали нефть по мировой цене. Но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки - Европы, Украины, белорусский рынок», - отметил Лукашенко. Президент поручил премьер-министру, чтобы все было рассчитано и, наконец, достигнуто соглашение по дальнейшей работе в данной сфере.

Напомним, на фоне белорусских нефтяных проблем глава «Роснефти» Игорь Сечин 18 февраля приехал в Беларусь. Как сообщается, они поговорили «конструктивно», однако информации о результатах этой встречи нет.

В четверг, 20 февраля, Сечин доложил Владимиру Путину о разговоре, но подробностей об этом, тоже нет.