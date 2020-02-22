ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

IKEA начала продажи будильников «Луч»

22.02.2020 14:40 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

IKEA будет продавать будильники «Луч». 21 февраля в сеть магазинов отправилась первая партия товара, сообщил заместитель директора белорусского часового завода Рафик Саркисян.


Фото: Twitter / @Sarkisov_13

«Вчера мы отправили на прилавки магазинов всемирно известного бренда IKEA первую партию будильников нашего производства. Рад и горд за наш коллектив, усилиями которого был достигнут этот результат», — написал он в Twitter.

На эту новость позитивно отреагировал посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик. Он поздравил коллектив предприятия, который по его словам «смог решить все технологические задачи».

Напомним, бренд IKEA является одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 февраля в сеть магазинов отправилась первая партия товара, сообщил представитель белорусского бренда Рафик Саркисян.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Янчевский: объемы работ резидентов ПВТ на внутренний рынок за два года выросли почти втрое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика