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IKEA начала продажи будильников «Луч»
22.02.2020 14:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
IKEA будет продавать будильники «Луч». 21 февраля в сеть магазинов отправилась первая партия товара, сообщил заместитель директора белорусского часового завода Рафик Саркисян.
«Вчера мы отправили на прилавки магазинов всемирно известного бренда IKEA первую партию будильников нашего производства. Рад и горд за наш коллектив, усилиями которого был достигнут этот результат», — написал он в
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Напомним, бренд IKEA является одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.
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21 февраля в сеть магазинов отправилась первая партия товара, сообщил представитель белорусского бренда Рафик Саркисян.
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