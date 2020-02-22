IKEA начала продажи будильников «Луч»

Источник материала: Tut.by

IKEA будет продавать будильники «Луч». 21 февраля в сеть магазинов отправилась первая партия товара, сообщил заместитель директора белорусского часового завода Рафик Саркисян.



Фото: Twitter / @Sarkisov_13

«Вчера мы отправили на прилавки магазинов всемирно известного бренда IKEA первую партию будильников нашего производства. Рад и горд за наш коллектив, усилиями которого был достигнут этот результат», — написал он в Twitter .

На эту новость позитивно отреагировал посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик. Он поздравил коллектив предприятия, который по его словам «смог решить все технологические задачи».

Напомним, бренд IKEA является одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.