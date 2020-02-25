«Теперь понятно». Почему в местных бюджетах денег всегда в обрез?

Источник материала: Tut.by

Регионам, как правило, не удается самостоятельно заработать достаточно денег. Без поддержки из центра выполнить все государственные функции многим городам и районам было крайне бы сложно. Например, в 2020 году государство направит больше 5 млрд рублей дотаций и субвенций в местные бюджеты. Вместе с Белагропромбанком мы разобрались, как формируются местные бюджеты, на что они тратятся и почему денег в них всегда не хватает.

Как формируется местный бюджет? Местные бюджеты в Беларуси делятся на областные, районные, городские, сельские, поселковые. Часть средств, которые в них идут, населенные пункты зарабатывают сами, а часть им потом выделяется из вышестоящих бюджетов, в первую очередь, из республиканского. Как и общий бюджет страны, местные в большей степени формируются за счет налогов, которые платят граждане и бизнес. В 2019 году в местные бюджеты Беларуси поступило 15,6 млрд рублей налоговых платежей. Например, подоходный налог и налоги на собственность полностью идут в местный бюджет. Налог на прибыль и НДС могут направляться как в местный, так и в республиканский. Пополняют местные бюджеты также использование, продажа или сдача в аренду государственной собственности.

Понятно. А денег в местных бюджетах хватает? В местных бюджетах часто не хватает денег. В 2019 году собственные доходы местных бюджетов, по данным Минфина, составляли всего 78,2% от общего объема поступлений. А остальное — это была финансовая поддержка из республиканского бюджета. Больше всего такой помощи в 2020 году получат бюджеты населенных пунктов Гомельской области, меньше — Минской. А Минск — единственный город, который обеспечивает себя и помогает поддержать бюджеты регионов.

Все равно не понимаю, почему у местных властей никогда ни на что не хватает денег? Во-первых, как видно по распределению государственных доходов, у местных бюджетов ограниченые возможности зарабатывать самостоятельно. Экономика в регионах для этого развита недостаточно. Ведь даже республиканский бюджет в этом году сформирован с дефицитом. Во-вторых, бюджет на весь год формируется заранее. В нем прописываются все статьи доходов и расходов. И в условиях ограничения средств, свободных денег просто не остается. А перераспределять, к примеру, не потраченные деньги местные власти не имеют права. Поэтому когда на запросы и предложения граждан исполком отвечает, что на решение проблемы денег нет, это вполне может быть правдой. — Но важно не опускать руки и понимать бюджетный цикл и процесс формирования бюджета. Сейчас февраль. Местные бюджеты на этот год уже сформированы для каждого региона. И если сейчас писать петиции или обращения с предложениями сделать то, что не предусмотрено планом, то вероятность получить отказ очень большая. Но власти могут рассмотреть возможность включить предложение в расходы на будущий год, если продолжать об этом говорить, показывать местной власти, что проблема действительно важная, — считает аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

На что тогда идут все эти бюджетные деньги? В первую очередь из местных бюджетов поддерживают медицину и образование. В этом году на эти цели всего в местных бюджетах выделено на здравоохранение 5 млрд рублей, а на образование — 6 млрд рублей. Тратятся деньги на различные проекты для местной экономики и на ЖКХ. Всего расходы местных бюджетов в 2020 году составят 21,7 млрд рублей. Часть денег пойдет на различные проекты поддержки граждан и субсидии. — Местные бюджеты очень важны, поскольку из них обычно финансируется все, что имеет наибольшее значение для людей. Поликлиника у дома и школа, в которую ходит ваш ребенок, благоустройство вашего двора и центральной городской площади, местные дороги — все это финансируется исключительно за счет местных бюджетов, — объясняет Жанна Кулакова. — В республиканском бюджете тоже есть средства, к примеру, на образование. Но в данном случае речь идет скорее о расходах на администрирование сферы образования, чем о конкретных школах и детских садах. Львиная доля расходов республиканского бюджета — это госдолг, милиция, армия, содержание госорганов. А все, что действительно близко людям, в большинстве случаев финансируется из местных бюджетов.

Получается, чем больше местный бюджет собрал денег в 2020 году, тем больше у него будет денег в 2021-м? Нет. Теоретически, чем больше он заработал в 2020, тем больше у него могло бы быть денег в том же 2020 году. Но чаще всего такого не происходит как раз потому, что в регионах ограничены возможности для пополнения бюджета. — В местных бюджетах не бывает такой ситуации, как с республиканским, когда внезапно получается большой процифит. Они очень бедные и зависят от финансовой поддержки из республиканского бюджета. Теоретически можно предположить, что какой-то местный бюджет заработал больше, чем предполагалось. Из него покрыли все нужны на один год и сформировался какой-то резерв. Но это утопия. На практике такого не случается, — объясняет Жанна Кулакова.

В Украине в некоторых городах ввели бюджет гражданского участия. Что это такое? Многие страны используют такой инструмент гражданской активности, когда государство выделяет часть местного бюджета, которой могут распоряжаться сами граждане. Происходит это так. Небольшую часть местного бюджета оставляют свободной. А местные организации, гражданское общество, население предлагают различные проекты для улучшения города или района. Остальные жители голосуют за проекты, которые им больше всего нравятся и которые они считают нужными. Победившие проекты получают финансирование на реализацию из бюджета. — Доля расходов на бюджеты гражданского участия небольшая, в пределах 1%. В масштабах всех бюджетных расходов это капля в море. Но для нескольких отдельных проектов это большие деньги. При этом такой инструмент позволяет людям хоть как-то влиять на решение о том, как тратить их налоги, — говорит аналитик проекта «Кошт урада». Если бы из местных бюджетов решили выделить 1% на проекты, поддержанные гражданами, общая сумма бюджета гражданского участия в Беларуси в 2020 году была бы более 216 млн рублей. Правда, в конечном итоге эти суммы сильно отличались бы в каждом населенном пункте или районе в зависимости от размера их бюджета. Но пока в Беларуси такой подход к распределению части бюджета никогда не использовался.

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