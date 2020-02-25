|
«Транснефть» приняла заявки на март для поставки нефти в Беларусь
25.02.2020 12:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Транснефть» приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ, поставки начнутся после оформления маршрутных поручений. Об этом журналистам сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, пишет
«В соответствии с действующим экспортным графиком, „Транснефть“ приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март месяц для поставки нефти на белорусские НПЗ. Принятием этих заявок „Транснефть“ подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений», — сказал Демин.
Споры из-за нефти
Напомним, 21 февраля стало известно о «
С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками: Минск и Москва
В январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только российские компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко. Беларусь закупила только 86 тысяч тонн норвежской нефти. 20 февраля Беларусь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Транснефть» приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ, поставки начнутся после оформления маршрутных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)