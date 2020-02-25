«Транснефть» приняла заявки на март для поставки нефти в Беларусь

Источник материала: Tut.by

«Транснефть» приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ, поставки начнутся после оформления маршрутных поручений. Об этом журналистам сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, пишет ТАСС .



Фото: Reuters

«В соответствии с действующим экспортным графиком, „Транснефть“ приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март месяц для поставки нефти на белорусские НПЗ. Принятием этих заявок „Транснефть“ подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений», — сказал Демин.

Споры из-за нефти

Напомним, 21 февраля стало известно о « неожиданном предложении Путина », которое тот сделал Александру Лукашенко по нефти. Позже российский министр энергетики Александр Новак объяснил , что Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на 2 доллара за тонну каждый год. Скидка 2 доллара с тонны означает , что белорусские НПЗ в этом году смогут сэкономить около 36−48 млн долларов. Это зависит от того, какой объем нефти будет куплен. Как в 2019 году — 18 млн тонн — или как планировалось на 2020 год — 24 млн.

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками: Минск и Москва спорили по поводу размера премии , которую Беларусь выплачивает российским нефтяным компаниям. В прошлом году она составляла 10 долларов за тонну, в этом году аппетиты российских нефтяных компаний выросли — 15−20 долларов за тонну.

В январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только российские компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко. Беларусь закупила только 86 тысяч тонн норвежской нефти. 20 февраля Беларусь объявила о покупке двух танкеров российской нефти через Литву.