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Главный борец с наркопреступностью стал первым заместителем главы МВД. В КГБ тоже назначения
25.02.2020 11:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые назначения. У глав КГБ и МВД появились первые заместители. Об этом
Первым заместителем министра внутренних дел назначили бывшего руководителя наркоконтроля МВД полковника Геннадия Казакевича.
Должность начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Геннадий Казакевич занимал с апреля 2017 года.
Награжден государственными наградами: медалью «За бездакорную службу» 1, 2 и 3 степени, медалью «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку». Неоднократно поощрялся руководством внутренних дел Беларуси, в том числе нагрудным знаком «Ганаровы супрацоўнiк МУС», наградным кортиком.
Ранее должность первого заместителя главы МВД занимал Иван Подгурский. В конце января он был уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.
Перестановки в КГБ
Первый заместитель председателя появился и у главы КГБ Валерия Вакульчика. Им стал генерал-майор Сергей Теребов. До этого он с 2014 года занимал должность начальника управления КГБ по Гомельской области.
Новым начальником управления КГБ по Гомельской области стал полковник Александр Мельников.
Вакансия первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности образовалась в начале декабря — тогда Игорь Сергеенко, занимавший эту должность,
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25 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые назначения.
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