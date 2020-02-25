Главный борец с наркопреступностью стал первым заместителем главы МВД. В КГБ тоже назначения

Источник материала: Tut.by

25 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые назначения. У глав КГБ и МВД появились первые заместители. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».



Геннадий Казакевич. Фото: БелаПАН

Первым заместителем министра внутренних дел назначили бывшего руководителя наркоконтроля МВД полковника Геннадия Казакевича.

Должность начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Геннадий Казакевич занимал с апреля 2017 года.

Награжден государственными наградами: медалью «За бездакорную службу» 1, 2 и 3 степени, медалью «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку». Неоднократно поощрялся руководством внутренних дел Беларуси, в том числе нагрудным знаком «Ганаровы супрацоўнiк МУС», наградным кортиком.

Ранее должность первого заместителя главы МВД занимал Иван Подгурский. В конце января он был уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Перестановки в КГБ

Первый заместитель председателя появился и у главы КГБ Валерия Вакульчика. Им стал генерал-майор Сергей Теребов. До этого он с 2014 года занимал должность начальника управления КГБ по Гомельской области.

Новым начальником управления КГБ по Гомельской области стал полковник Александр Мельников.

Вакансия первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности образовалась в начале декабря — тогда Игорь Сергеенко, занимавший эту должность, стал главой Администрации президента.