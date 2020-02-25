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Игорь Петришенко: уравниловка в зарплатах недопустима

25.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Игорь Петришенко: уравниловка в зарплатах недопустима

Так называемая уравниловка при начислении заработных плат недопустима. Об этом сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко обратил внимание на недопустимость уравниловки в зарплатах. «Уровень заработной платы должен быть сопоставим с конкретным вкладом каждого работника, нагрузкой и выполненным объемом работ. В этих вопросах все должно быть прозрачно и понятно для людей», — подчеркнул он.

В текущем году в бюджетной сфере начала действовать новая система оплаты труда. Она расширила полномочия отраслевых министерств и руководителей организаций в регулировании этих вопросов. «Главным требованием ее введения является недопущение снижения уровня зарплаты», — напомнил вице-премьер. Он констатировал, что, несмотря на длительный, почти годовой период подготовки к введению новых условий оплаты труда, не все проходит гладко. Фиксируются отдельные факты недовольства работников или непонимания должностными лицами организаций новых подходов. В этой связи Игорь Петришенко призвал руководителей грамотно выстраивать работу на местах, встречаться с людьми, предоставлять разъяснения в каждой организации.

Во время коллегии Игорь Петришенко поднял еще ряд ключевых вопросов для системы здравоохранения. В их числе обеспеченность кадрами, оснащенность медучреждений, развитие отечественного фармпроизводства и др.

https://www.belta.by

 
 
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Так называемая уравниловка при начислении заработных плат недопустима. Об этом сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения заявил заместитель...
 
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