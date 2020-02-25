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Игорь Петришенко: уравниловка в зарплатах недопустима
25.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Так называемая уравниловка при начислении заработных плат недопустима. Об этом сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент
Игорь Петришенко обратил внимание на недопустимость уравниловки в зарплатах. «Уровень
В текущем году в бюджетной сфере начала действовать новая система оплаты труда. Она расширила полномочия отраслевых министерств и руководителей организаций в регулировании этих вопросов. «Главным требованием ее введения является недопущение снижения уровня зарплаты», — напомнил вице-премьер. Он констатировал, что, несмотря на длительный, почти годовой период подготовки к введению новых условий оплаты труда, не все проходит гладко. Фиксируются отдельные факты недовольства работников или непонимания должностными лицами организаций новых подходов. В этой связи Игорь Петришенко призвал руководителей грамотно выстраивать работу на местах, встречаться с людьми, предоставлять разъяснения в каждой организации.
Во время коллегии Игорь Петришенко поднял еще ряд ключевых вопросов для системы здравоохранения. В их числе обеспеченность кадрами, оснащенность медучреждений, развитие отечественного фармпроизводства и др.
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Так называемая уравниловка при начислении заработных плат недопустима. Об этом сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения заявил заместитель...
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