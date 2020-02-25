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Протокол с Россией о компенсации за «грязную» нефть подписан

25.02.2020 16:31 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Предполагаемая компенсация за некачественную нефть из РФ, принесшую ущерб белорусским НПЗ, будет поступать из расчета $15 за баррель.

Об этом заявил замглавы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов 25 февраля, передает БЕЛТА.

По его словам, протокол уже подписан, российская сторона готова компенсировать ущерб. В настоящее время идет активная работа по установлению и подтверждению компенсационных выплат Мозырскому НПЗ.

Сизов отметил, что речь идет о сумме «по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью», - это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии.

По словам представителя концерна, известно из открытых источников, что эти компании получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

При этом Сизов отметил, что «изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке происходит плавно по согласованной стратегии, предусмотрена корректировка на одну копейку. Сейчас это рост, но была практика снижения на одну копейку».

Инцидент с загрязненной нефтью начался с того, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества «черного золота» из России. Сначала на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям.

Вопрос о методах компенсации за потери, вызванные загрязненной нефтью из России, обсуждался вице-премьерами обеих стран Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком на переговорах в Москве 17 января. 

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил 27 января, что Москва ждет от Минска документальные подтверждения об ущербе от загрязненной российской нефти для выплаты компенсации.

Глава белорусского МИД Владими Макей на заседании 25 февраля упомянул, что потери от загрязненной российской нефти стали одной из причин снижения экспорта Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагаемая компенсация за некачественную нефть из РФ, принесшую ущерб белорусским НПЗ, будет поступать из расчета $15 за баррель.
 
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Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть по 15 долларов за баррель
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