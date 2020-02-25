На участок в Мацках Юзуфовского сельсовета подали 19 заявлений, в ходе торгов цена на него поднялась в 12 раз. Итоги аукциона

Четыре участка в Заславле предложил на аукцион Заславский горисполком. Торги прошло по 2 из них. На участок №41 на ул. Приморской было подано 11 заявок. Он насчитывает 10 соток и оснащен всеми коммуникациями. Лот был предложен на аукцион за 20.330 рублей, продан с молотка за 84.927 рублей, или 38.176 долларов США.

Два участка выставил на аукцион в аг. Колодищи Колодищанский сельсовет.

Участок №14 в квартале 7113 насчитывает 15,2 сотки, имеет электричество и газ. Он был оценен в 39.000 рублей. Лот пожелали купить 8 человек. Он продан с молотка за 91.960 рублей, или 41.337 долларов США.