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На участок в Мацках Юзуфовского сельсовета подали 19 заявлений, в ходе торгов цена на него поднялась в 12 раз. Итоги аукциона

25.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По самой высокой начальной цене – за 80.000 рублей – был выставлен на аукцион участок №371 в д. Дроздово Боровлянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. Купить участок на аукционе пожелали 3 человека. В ходе торгов цена на него поднялась до 171.487 рублей, или 77.086 долларов США.

На участок в Мацках Юзуфовского сельсовета подали 19 заявлений, в ходе торгов цена на него поднялась в 12 раз. Итоги аукциона

Четыре участка в Заславле предложил на аукцион Заславский горисполком. Торги прошло по 2 из них. На участок №41 на ул. Приморской было подано 11 заявок. Он насчитывает 10 соток и оснащен всеми коммуникациями. Лот был предложен на аукцион за 20.330 рублей, продан с молотка за 84.927 рублей, или 38.176 долларов США.

Два участка выставил на аукцион в аг. Колодищи Колодищанский сельсовет.

Участок №14 в квартале 7113 насчитывает 15,2 сотки, имеет электричество и газ. Он был оценен в 39.000 рублей. Лот пожелали купить 8 человек. Он продан с молотка за 91.960 рублей, или 41.337 долларов США.


На участок в Мацках Юзуфовского сельсовета подали 19 заявлений, в ходе торгов цена на него поднялась в 12 раз. Итоги аукциона

На участок №19 на ул. Узлесная было подано 5 заявок. Земельный надел насчитывает 10,7 сотки и имеет все коммуникации. При начальной цене 32.000 рублей он ушел с молотка за 56.690 рублей, или 25.483 доллара США.


На участок в Мацках Юзуфовского сельсовета подали 19 заявлений, в ходе торгов цена на него поднялась в 12 раз. Итоги аукциона

Десять участков в разных населенных пунктах выставил на аукцион Хатежинский сельсовет. Примечательно, что ни один из них не имеет коммуникаций. Самое большое количество заявлений – 7 – было подано на участок №455 в аг. Хатежино. Он был выставлен на торги за 35.000 рублей, продан за 75.026 рублей, или 33.725 долларов США.

Пять недорогих участков предложил участникам торгов Юзуфовский сельсовет.


На участок в Мацках Юзуфовского сельсовета подали 19 заявлений, в ходе торгов цена на него поднялась в 12 раз. Итоги аукциона

На участок №2 в д. Мацки подали 19 заявлений. Земельный надел был выставлен на торги за 4200 рублей, реализован за 50.515 рублей, или 22.707 долларов США. Цена в ходе торгов возросла в 12 раз. Участок имеет электричество и насчитывает 13,5 сотки.

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер земельного участка

Пло-щадьучаст-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена уч-ка (руб.)

Цена продажи участка, (руб.)

Цена продажи уч-ка ($)

1

Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 371

623680602601000873

15,1

3

электричество, газ

80.000

171.487

77.086

2

Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 1

623680605601001261

13,2

-

электричество, газ, водопровод

60.000

-

-

3

г. Заславль, ул. Нагорная

623650100001005095

7,2

1

электричество, газ, водопровод

23.595

24.774

11.136

4

г. Заславль, ул. Приморская, участок № 41

623650100001005235

10,0

11

электричество, газ, водопровод

20.330

84.927

38.176

5

г. Заславль, ул. Путейская

623650100001005093

10,0

-

электричество, газ, водопровод

32.590

-

-

6

г. Заславль, ул. Рогнеды, участок № 37

623650100001005233

9,2

4

электричество, газ, водопровод

32.999

58.461

26.279

7

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7113, участок № 14

623683403101006488

15,2

8

электричество, газ

39.000

91.960

41.337

8

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Узлесная, участок № 19

623683403101008070

10,7

4

электричество, газ, водопровод

32.000

56.690

25.483

9

Лошанский с/с, д. Агарки

623685800101000063

15,0

1

электричество

5500

5775

2596

10

Лошанский с/с, д. Ломшино

623684006101000069

15,0

2

электричество, газ

7000

9317

4188

11

г.п. Мачулищи, участок № 2

623655500001000867

14,7

-

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

49.403

-

-

12

г.п. Мачулищи, участок № 128

623655500001000940

11,9

1

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

39.932

41.928

18.847

13

Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 5

623684303101000462

12,1

-

электричество, газ, водопровод

40.000

-

-

14

Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 6

623684303101000463

12,9

-

электричество, газ, водопровод

40.000

-

-

15

Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 7

623684303101000464

13,1

-

электричество, газ, водопровод

40.000

-

-

16

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 28

623685201601000230

13,5

2

-

20.000

44.600

20.048

17

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 29

623685201601000229

12,1

3

-

18.420

35.895

16.135

18

Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3

623685700601000112

15,0

-

электричество, газ

20.000

-

-

19

Петришквоский с/с, д. Кисели, участок № 1

623685704201000039

15,0

-

электричество, водопровод

12.000

-

-

20

Петришковский с/с, д. Шубники

623685709601000317

7,2

1

электричество, газ, водопровод

20.000

21.000

9440

21

Самохваловичский с/с, д. Курковичи, участок № 3

623686302101000121

11,0

5

  
 
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Сегодня прошел большой аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам аукциона было предложено 39 лотов.
 
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