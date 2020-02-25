На участок в Мацках Юзуфовского сельсовета подали 19 заявлений, в ходе торгов цена на него поднялась в 12 раз. Итоги аукциона

По самой высокой начальной цене – за 80.000 рублей – был выставлен на аукцион участок №371 в д. Дроздово Боровлянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. Купить участок на аукционе пожелали 3 человека. В ходе торгов цена на него поднялась до 171.487 рублей, или 77.086 долларов США.
Четыре участка в Заславле предложил на аукцион Заславский горисполком. Торги прошло по 2 из них. На участок №41 на ул. Приморской было подано 11 заявок. Он насчитывает 10 соток и оснащен всеми коммуникациями. Лот был предложен на аукцион за 20.330 рублей, продан с молотка за 84.927 рублей, или 38.176 долларов США.
Два участка выставил на аукцион в аг. Колодищи Колодищанский сельсовет.
Участок №14 в квартале 7113 насчитывает 15,2 сотки, имеет электричество и газ. Он был оценен в 39.000 рублей. Лот пожелали купить 8 человек. Он продан с молотка за 91.960 рублей, или 41.337 долларов США.
На участок №19 на ул. Узлесная было подано 5 заявок. Земельный надел насчитывает 10,7 сотки и имеет все коммуникации. При начальной цене 32.000 рублей он ушел с молотка за 56.690 рублей, или 25.483 доллара США.
Десять участков в разных населенных пунктах выставил на аукцион Хатежинский сельсовет. Примечательно, что ни один из них не имеет коммуникаций. Самое большое количество заявлений – 7 – было подано на участок №455 в аг. Хатежино. Он был выставлен на торги за 35.000 рублей, продан за 75.026 рублей, или 33.725 долларов США.
Пять недорогих участков предложил участникам торгов Юзуфовский сельсовет.
На участок №2 в д. Мацки подали 19 заявлений. Земельный надел был выставлен на торги за 4200 рублей, реализован за 50.515 рублей, или 22.707 долларов США. Цена в ходе торгов возросла в 12 раз. Участок имеет электричество и насчитывает 13,5 сотки.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Кадастровый номер земельного участка
Пло-щадьучаст-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена уч-ка (руб.)
Цена продажи участка, (руб.)
Цена продажи уч-ка ($)
1
Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 371
623680602601000873
15,1
3
электричество, газ
80.000
171.487
77.086
2
Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 1
623680605601001261
13,2
-
электричество, газ, водопровод
60.000
-
-
3
г. Заславль, ул. Нагорная
623650100001005095
7,2
1
электричество, газ, водопровод
23.595
24.774
11.136
4
г. Заславль, ул. Приморская, участок № 41
623650100001005235
10,0
11
электричество, газ, водопровод
20.330
84.927
38.176
5
г. Заславль, ул. Путейская
623650100001005093
10,0
-
электричество, газ, водопровод
32.590
-
-
6
г. Заславль, ул. Рогнеды, участок № 37
623650100001005233
9,2
4
электричество, газ, водопровод
32.999
58.461
26.279
7
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7113, участок № 14
623683403101006488
15,2
8
электричество, газ
39.000
91.960
41.337
8
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Узлесная, участок № 19