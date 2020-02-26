Долги и кадры. Что прописано в указе президента для АПК Витебской области

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси все-таки подписал доработанный по его требованию указ о развитии АПК Витебской области. Текст указа № 70 опубликован Национальным правовым порталом.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Первоначально Лукашенко скептично отозвался о создании в Витебской области суперкрупного холдинга, который бы занял две трети территории области, напомнив, что уже есть отрицательный опыт четырех холдингов из пяти. Отметил президент и «колоссальную сумму государственной поддержки», которую получит область согласно документу.

Перечень организаций, входящих в суперхолдинг, указом не оговорен, его до 1 марта определят правительство и Витебский облисполком. Облисполкому также дано право по согласованию с Совмином формировать сырьевые зоны.

Документом прописаны многочисленные льготы, отсрочки и рассрочки и освобождения от уплаты по всем видам долгов (от платежей в бюджет и долгов по кредитам до расчетов за энергоносители, оплаты штрафа, наложенного Комитетом госконтроля). К примеру, рассрочка долгов по налогам дается на 15 лет. По платежам за топливно-энергетические ресурсы предусмотрена отсрочка до конца года и рассрочка до 2028 года.

Указ предусматривает механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования (реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами).

Документ также содержит меры по закреплению кадров на селе, поддержке молодых специалистов. Юрлицам разрешено оказывать спонсорскую помощь деньгами студентам вузов и учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, обучающихся по сельхозспециальностям по целевым договорам.

Молодых специалистов, направленных на работу в АПК Витебской области по договорам о целевой подготовке, по ходатайству Витебского облисполкома будут призывать на службу в резерве . Кроме того, специалистов должны будут обеспечивать жильем или компенсировать расходы на съем.

Всем обучающимся по сельхозспециальностям в вузах и ссузах по договорам о целевой подготовке указом устанавливаются ежемесячные выплаты в размерах не ниже минимальных учебных стипендий.

Для повышения мотивации и материальной заинтересованности руководителей предприятий тарифный оклад руководителям организаций АПК может устанавливаться в размере до четырехкратной среднемесячной зарплаты по этому виду деятельности.

Как озвучивалось на совещании у главы государства , сумма долгов области составляет 3 млрд рублей. Премьер-министр предлагал признать, что погасить их предприятия не смогут. Президент потребовал, чтобы долги все-таки возвращали.

Совмину и Витебскому облисполкому по истечении двух лет с даты вступления в силу указа поручено проанализировать эффективность результатов его действия и по итогам внести предложения о целесообразности его дальнейшей реализации.