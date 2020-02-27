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Интеллектуальный конкурс «MobiКвиз»: кто поедет в Оксфорд

27.02.2020 10:44 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компания МТС объявляет о старте конкурса для учеников 10-11 классов «MobiКвиз». Конкурс будет состоять из серии интеллектуальных игр. Победитель отправится на обучение в языковую школу Оксфорда.

Задача конкурса, который компания МТС проводит совместно с Министерством образования, — поддержать юных интеллектуалов и помочь им развить свои способности.

Отборочные этапы пройдут во всех областных городах Беларуси с марта по май. Победители региональных туров приедут в Минск на полуфинал. Игроков победившей команды ждет индивидуальное испытание: они сразятся в финальном туре между собой.

Вопросы всех туров будут касаться темы технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. Для победы игрокам понадобятся не только знания, но также логическое мышление и умение находить правильные аргументы.

Победитель, который правильно ответит на большинство вопросов финального тура «MobiКвиза», получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде (Великобритания).

Первый отборочный этап пройдет в Бресте 7 марта. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо собрать команду из 7 человек, пройти регистрацию и в назначенное время прийти на игру в вашем регионе. Подробнее об условиях конкурса читайте в нашем паблике в ВКонтакте.

«Компания МТС не первый год проводит конкурсы для школьников. Совместно с Министерством образования мы стремимся поддержать молодых людей, у которых есть интерес к сфере современных технологий. Формат «MobiКвиза» позволит каждому участнику проверить свою эрудицию, а возможность попробовать свои силы будет у школьников во всех регионах Беларуси», — прокомментировал руководитель коммерческого департамента компании МТС Николай Булаш.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Компания МТС объявляет о старте конкурса для учеников 10-11 классов «MobiКвиз». Конкурс будет состоять из серии интеллектуальных игр. Победитель отправится на...
 
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