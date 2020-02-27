Сутки и штрафы: правозащитники подсчитали, чего стоило активистам участие в акциях против интеграции

Источник материала: Tut.by

Двести два судебных процесса, сто тридцать два осужденных и штрафы на общую сумму почти шестьдесят пять тысяч долларов — таковы итоги судебных разбирательств над участниками акций против интеграции с Россией. Их подвел лишенный регистрации Правозащитный центр «Весна» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В декабре 2019 и начале января 2020 года года в Минске и еще в нескольких городах Беларуси прошли несанкционированные властями акции против углубленной интеграции с Россией и в поддержку независимости Беларуси. Самой массовой из них, по подсчетам наблюдателей, стала акция 20 декабря, в которой приняло участие более 1500 человек. Вскоре самые активные участники акций начали массово получать протоколы административного правонарушения.

Кто попал под преследование?

Эти протесты запомнятся тем, что среди осужденных оказались известные писатели, деятели культуры, общественные деятели, блогеры и журналисты. Причем многие впервые. Так, штрафы получили писатели Владимир Орлов , Леонид Борщевский и Владимир Некляев, языковед Петр Садовский и художник Алесь Марочкин.

Геннадия Веретинского и Илью Добротвора, которые были на акциях в качестве журналистов , также оштрафовали за участие в акциях.

Большое давление испытали блоггеры, которые освещали акции протеста или участвовали в них. Youtube-блогеры Дмитрий Козлов («Серый кот») и Сергей Тихоновский («Страна для жизни») получили аресты, Владимир Цыганович (MozgON), Николай Дедок, Эдуард Пальчис, Николай Масловский, Александр Дубровский, Елена Янушковская — большие штрафы.

Кого осудили на сутки?





Тринадцать человек были осуждены в общей сложности на 375 суток ареста.

Рекордное количество суток получил youtube-блогер из Барани Дмитрий Козлов (Серый кот). Его судили 8 раз за участие в декабрьских акциях в Минске и за призывы к участию в них. Каждый раз решение судей было одинаковым — 15 суток ареста. Из 120 назначенных ему суток «Серый кот» отбыл 26.

На втором месте — лидер Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, который в сумме получил 45 суток ареста.

Похожая ситуация и у лидера минских акций протеста политика Павла Северинца: 45 суток ареста из которых он отбыл 15.

По 30 суток ареста получили блогер Сергей Тихановский и активист «Молодого фронта» Максим Урбанович. Они отбыли первые 15 суток, другие 15 остались «висеть».

Кого из активистов больше всего наказали рублем?



Фото: spring96.org

Рекордсменкой по величине полученных штрафов стала активистка и блогер из Витебска Елена Янушковская. Ее судили 6 раз за участие в минских и витебской акциях протеста, а также призывы к ним. Общая сумма ее штрафов — 4590 рублей.

Почти такую ​​же огромную сумму штрафов получил активист «Молодого фронта» Виталий Тригубов. Над ним прошло 4 административных суда, результатом которых стали штрафы на 4575 рублей.

Активистка Движения солидарности «Разам» Елена Толстая получила в общей сложности 3975 рублей штрафа по итогам 3 судов. Сумма штрафов Виктора Ковалькова (отца Викентия) — 3195 рублей, а Татьяны Северинец — 2970 рублей. Еще 10 человек получили штрафы на 100 базовых величин каждый.

Суды в регионах





В Гродно, где 15 декабря прошла акция «Ланцуг незалежнасці», пять ее организаторов в сумме оштрафованы на 3187,5 рублей. В Лиде суд вынес предупреждение одному из участников акции, в Пинске по 10 базовых каждый получили четверо участников акции (общая сумма — 783 рубля).

В Полоцке за акцию 4 января у Софийского собора 9 человек были оштрафованы на 2916 рублей. Еще один суд — над активистом Николаем Шарахом — должен состояться 2 марта.

В Витебске прошло 20 судов над участниками как местной акции 29 декабря, так и акций в Минске. Общая сумма присужденных штрафов составила 16 497 рублей.

Также суды над участниками минских акций протеста прошли в Орше, Гомеле, Борисове, Вилейке, Мозыре, Дубровно, Столине, Лиде, Могилеве и Шклове.

Общая сумма штрафов, по подсчетам правозащитников, составила почти 65 тысяч долларов.