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Более 157 тыс. тонн плодов и ягод произведено в Беларуси в прошлом году

27.02.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

Справочно: в 2016–2019 гг. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики посажено около 3,3 тыс. га садов, в том числе в организациях Брестской области – 1,3 тыс. га, Витебской – 0,36, Гомельской – 0,07,   Гродненской — 0,88, Минской – 0,44 и в Могилевской области 0,17 тыс. га.

За счет вступления в плодоношение молодых садов объемы производства плодов и ягод ежегодно наращиваются. В 2019 году произведено 157,3 тыс. тонн плодов и ягод (в 2,4 раза выше уровня 2010 года и в 4,2 раза выше уровня 2005 года). Значительно возросло производство плодов и ягод в крестьянских (фермерских) хозяйствах республики – в 13 раз в сравнении с 2010 годом. Наиболее эффективно развивается плодоводство в Брестской, Гродненской и Минской областях, где производится порядка 80 % плодово-ягодной продукции от общего объема производства по республике.

В целях повышения уровня подготовки и переподготовки специалистов в области плодоводства в ГУДОВ «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов» ежегодно в феврале проводит учебу, на которую приглашаются  руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, облсельхозпродов, НАН Беларуси, ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и др.

В этом году учеба будет проводится по программе «Научно-практические подходы к развитию плодоводства в Республике Беларусь» с 26 по 28 февраля.

https://www.mshp.gov.by

 
 
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В Беларуси ведется целенаправленная работа по наращиванию объемов производства плодово-ягодной продукции, улучшению ее качества и расширению ассортимента. В...
 
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