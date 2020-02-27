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«Витебские ковры» выкупили «Ковры Бреста»
27.02.2020 16:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ОАО «Витебские ковры» выкупило имущественный комплекс ОАО «Ковры Бреста»,
На аукцион по его продаже поступила единственная заявка — от «Витебских ковров». Им и продали — по начальной цене, увеличенной на 5%. Сумма сделки — 7,15 млн рублей.
«Ковры Бреста» уже
Сделка является частью плана по созданию коврового объединения. Это, по мнению Беллегпрома, позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий, «что, безусловно, сделает продукцию более конкурентноспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны».
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Сделка является частью плана по созданию коврового объединения.
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