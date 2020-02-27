«Витебские ковры» выкупили «Ковры Бреста»

Источник материала: Tut.by

ОАО «Витебские ковры» выкупило имущественный комплекс ОАО «Ковры Бреста», сообщили в Беллегпроме.



Станислав Коршунов

На аукцион по его продаже поступила единственная заявка — от «Витебских ковров». Им и продали — по начальной цене, увеличенной на 5%. Сумма сделки — 7,15 млн рублей.

«Ковры Бреста» уже давно находятся в стадии санации — но за весь это период там не произошло каких-то существенных изменений, хоть и сделано немало : запущено производство ковров и освоены те деньги, которые были выделены Минфином. Предприятие работает, оно платит все текущие платежи: и по налогам, и по расчетам с кредиторами.

Сделка является частью плана по созданию коврового объединения. Это, по мнению Беллегпрома, позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий, «что, безусловно, сделает продукцию более конкурентноспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны».