ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Витебские ковры» выкупили «Ковры Бреста»

27.02.2020 16:54 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

ОАО «Витебские ковры» выкупило имущественный комплекс ОАО «Ковры Бреста», сообщили в Беллегпроме.


Станислав Коршунов

На аукцион по его продаже поступила единственная заявка — от «Витебских ковров». Им и продали — по начальной цене, увеличенной на 5%. Сумма сделки — 7,15 млн рублей.

«Ковры Бреста» уже давно находятся в стадии санации — но за весь это период там не произошло каких-то существенных изменений, хоть и сделано немало: запущено производство ковров и освоены те деньги, которые были выделены Минфином. Предприятие работает, оно платит все текущие платежи: и по налогам, и по расчетам с кредиторами.

Сделка является частью плана по созданию коврового объединения. Это, по мнению Беллегпрома, позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий, «что, безусловно, сделает продукцию более конкурентноспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сделка является частью плана по созданию коврового объединения.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сутки и штрафы: правозащитники подсчитали, чего стоило активистам участие в акциях против интеграции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика