Топ-7 основных иностранных переработчиков белорусского леса

Источник материала: Tut.by

За десять лет, которые прошли с момента прихода литовского деревообрабатывающего холдинга Vakarų medienos grupė (VMG) на белорусский рынок, годовая выручка его местных заводов превысила показатели «домашних» предприятий группы.



Офис VMG. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Согласно данным из отчета VMG за 2019 год, на которые ссылается литовское издание Verslo žinios, совокупный объем продаж холдинга вырос на 13% и составил 394 млн евро. Из них вклад белорусских заводов — 216 млн евро.

Первое предприятие — «ВМГ Индустри» — владельцы VMG Арунас Марцинкявичус и Сигитас Паулаускас зарегистрировали в Беларуси в 2009 году. В 2013 году оно при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития запустило в эксплуатацию в Могилеве один из крупнейших деревообрабатывающих комплексов в стране.

В 2011 и 2018 году в составе холдинга появились еще два завода — «СВУДС Экспорт» в Борисове и «ВМГ ВудАрт» в Витебске. Белорусским подразделением VMG управляет специально созданная компания «ВМГ Индустри Групп». Литовцы выпускают на белорусских заводах ДСП, фанеру, корпусную мебель и мебель из массива. Стулья и столы для IKEA будет производить «ВМГ ВудАрт».

Как сообщается, в 2019 году VMG в Беларуси вывела на рынок несколько новых продуктов, удвоила мощности в Могилеве (инвестиции составили 26 млн евро) и производство фурнитуры (еще 17 млн евро). Число рабочих мест выросло более чем на 200.

В планах холдинга в 2020 году довести продажи до полмиллиарда евро. На текущий момент главный инвестиционный проект VMG — запуск комплекса в литовской экономической зоне Акмене по выпуску ДСП и корпусной мебели. В Беларуси, по словам представителей VMG, запланированы инвестиции в выпуск столов и стульев.

VMG — один из уже почти десятка иностранных инвесторов в белорусскую деревообработку, который наращивает вложения и получает отдачу.

«Завтра твоей страны» составил топ-7 зарубежных компаний, которые или уже открыли деревообрабатывающие заводы на территории Беларуси, или собираются это сделать в ближайшее время.

Топ-7 основных иностранных переработчиков белорусского леса

Kronospan (Австрия)

Австрийский холдинг присутствует на рынке Беларуси с 2011 года и является лидером по объему инвестиций в отрасль.

Его дочерние деревообрабатывающие и логистические предприятия образуют два крупных кластера в Сморгони и Могилеве и выпускают ДСП, МДФ, напольные покрытия, а также металлические конструкции и химические материалы для своих нужд.

Белорусский Kronospan является крупнейшим экспортером отрасли. Недавно его успехи «отметил» Александр Лукашенко.

«У нас своя деревообработка, а у нас тут какие-то „Кроношпаны“ свою политику осуществляют и диктуют! Забудьте», — заметил президент при посещении «Завода газетной бумаги» в Шклове в январе этого года.

Vakarų medienos grupė (Литва)

Клайпедская компания является еще одним крупнейшим экспортером продуктов из белорусской древесины. Вместе с Kronospan она обошла по объемам продаж за рубеж все белорусские компании (как государственные, так и частные) еще в 2015 году.

SBA Furniture group (Литва)

У Арунаса Марцинкявичуса, который владеет VMG вместе с партнером, на территории Беларуси есть и свой проект.

Его холдинг SBA Furniture group, объединяющий около 30 предприятий по производству мебели, одежды и управлению недвижимостью, в 2013 году построил на территории СЭЗ «Могилев» фабрику «Мебелаин». Финансовую поддержку бизнесмену здесь тоже оказал Европейский банк реконструкции и развития.

«Мебелаин» специализируется на выпуске корпусной мебели для IKEA.

Black Red White (Польша)

Польская компания, которую контролирует Тадеуш Хмель, один из пионеров инвестирования в белорусскую деревообработку.

Black Red White наладила производство мебели для рынка постсоветских стран еще в конце в 1990-х. Ее фабрикой под Брестом управляет компания «БРВ-Брест». Там же расположен логистический центр.

Kaamos Group (Эстония)

Многопрофильный эстонский холдинг занимается недвижимостью, строительством и деревообработкой в Эстонии, Финляндии, Грузии, а также в Беларуси.

Ему с 2004 года принадлежит под Витебском компания «Витебская лесопилка», которая является достаточно крупным производителем пиломатериалов и столярных изделий.

Grupa Meblowa Szynaka (Польша)

Польская компания Яна Шынака проявила интерес к белорусской древесине сравнительно недавно .

В 2018 году ее дочка «Шинака Мебель Бел» стала резидентом СЭЗ «Гродноинвест» и строит мебельный завод в Сморгони.

Grupo Losan (Испания)

В прошлом году о своем интересе к белорусскому лесу заявили представители Испании.

Grupo Losan, имеющая несколько деревообрабатывающих заводов в Европе, Латинской Америке и США, планирует создать в рамках СЭЗ «Витебск» производство шпона и для этого создала компанию «Карелия Венирс».

Что экспортировалось из Беларуси в прошлом году

Самым ходовым продуктом из белорусской древесины в прошлом году, по данным Национального статистического комитета Беларуси, стали продольно-распиленные лесоматериалы — свыше 470 млн долларов (главные покупатели — Литва, Германия, Польша). Далее следуют мебель — около 320 млн долларов (Россия), ДСП — 225 млн долларов (Россия, Польша), ДВП — свыше 200 млн долларов (Россия, Украина, Польша), топливная древесина — около 175 млн долларов (Польша), клееная фанера — около 100 млн долларов (Россия, Польша) и столярные изделия — около 85 млн долларов (Россия).