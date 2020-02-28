«Инновационные сектора будут двигать экономику». Как немецкий бизнесмен продвигает ИТ в Минске

Источник материала: Tut.by

Сектор IT в 2019 году обеспечил половину роста ВВП, но это лишь общие цифры. Мы узнали на конкретном примере, как IT помогает развивать другие отрасли экономики, почему белорусские программисты востребованы на Западе и что поможет так же успешно продвигаться другим белорусским компаниями реального сектора.



Фото: из личного архива Штефана Хофмана

Создатель компании «NORTH IT GROUP» Штефан Хофман переехал в Беларусь из Германии почти три года назад. С того момента он открыл свою фирму в Минске и еще одну в Берлине, и теперь предлагает немецким компаниям готовые IT-решения. Бизнесмен поделился с TUT.BY своим опытом запуска компании в двух странах и видением перспектив сближения информационно-коммуникационных технологий и игроков других отраслей.

Создать компанию за две недели

— После переезда в Беларусь я устроился в консалтинговую фирму. Работал преимущественно с инвесторами из Западной Европы, консультировал их по юридическим и бухгалтерским вопросам, налогообложению. Но в какой-то момент количество запросов на услуги программистов превысило число консультаций касательно ведения бизнеса и инвестиций. Это подтолкнуло меня открыть свою компанию. Теперь мы соединяем талантливых белорусских специалистов с немецким рынком, где востребованы IT-услуги.

Уже после переезда в Минск, точнее, пять месяцев назад, мы открыли еще одну компанию в Германии. Дело в том, что немецким клиентам, как впрочем и заказчикам из других европейских государств, удобней работать с немецкими компаниями, которые считаются более надежными. С позиции клиента это можно понять. Он думает: «Что будет, если мне придется обратиться в суд?» И если он работает с немецкой компанией, то примерно представляет, как будет проходить процесс. А при заказе услуг у иностранной компании у него могут быть страхи и ожидание более высоких рисков. Правило такое: если хочешь занимать хорошие позиции на рынке в Германии, то ты должен присутствовать на немецком рынке.

Оказалось, что открыть компанию в Минске занимает меньше времени, чем в Берлине. Здесь на это ушло 2 недели, а там — 6 недель. Но в Германии многие вопросы решаются по телефону, даже договоры с клиентами прописывать на бумаге не всегда обязательно. Созвонились, договорились — все у нас есть договор. В Беларуси же надо делать много бумажной работы.

В Минске я создавал компанию со статусом резидента ПВТ. Это удобно. Но главное в нашей работе вовсе не преференции, которые дает декрет № 8. Для меня важны не столько налоговые льготы, сколько команда в компании. Хотя стоит отметить, что декрет действительно помогает развивать бизнес в сфере информационно-коммуникационных технологий, и я уже не раз предлагал немецким депутатам обратить внимание на этот документ. Для части инвесторов и компаний, которые хотят прийти в IT в Беларусь, условия, которые дает декрет, действительно играют важную роль. Особенно вместе с преимуществом для ведения бизнеса, которое появилось после упрощения визового режима.

IT оторван от других отраслей

IT-сектор в Беларуси — это неплохой пример развития новых технологий. Но в Беларуси эта сфера и другие отрасли экономики, такие как автомобилестроение или любая промышленность, существуют параллельно и мало взаимодействуют между собой. В Германии же они максимально взаимосвязаны. Вплоть до того, что крупные концерны, то же производство автомобилей, нанимают сотни программистов, которые трудятся над развитием интеллектуальной части производства, автоматизацией, искусственным интеллектом.

При этом белорусские компании активно экспортируют свои услуги. Около 40% такого экспорта приходится на США и примерно треть — на Великобританию. А вот в Германию идет всего 4% IT-услуг. Это при том, что на германском рынке есть хорошие возможности для белорусских компаний. Спрос на IT в Германии быстро растет, ощущается дефицит программистов, а самый крупный и старый бизнес готов тратить большие деньги на инновационные и информационные решения. Сейчас много программистов и фирм, занимающихся информационно-коммуникационными технологиями из Украины, Болгарии, Румынии и стран Балканского полуострова работают на немецкий рынок.

Слабое место белорусского бизнеса — английский

IT-сектор также в Беларуси показывает, что маленькие частные компании могут стать известными на весь мир. Этому во многом способствует модель построения бизнеса, современные подходы к развитию и управлению компании. Большое влияние оказывает хорошее образование в сфере ИКТ и в области инженерии. Если образование специалистов, которых готовят для других секторов экономики, будет на таком же уровне, то у Беларуси есть большой потенциал. В частности, важно подтянуть образование в сфере экономики, развития компаний и маркетинга. Потому что белорусские компании, даже производя хорошую продукцию, испытывают трудности с ее продвижением и продажей.

Есть общие слабые места в образовании, важные для работы в современных условиях. Это недостаточный уровень владения иностранными языками, в первую очередь, английским. У меня есть много знакомых в разных странах. И я вижу, что в Беларуси уровень владения английским выше, чем у соседей, но все равно недостаточный по сравнению с Западной Европой. Но сегодня практически каждому профессионалу в любой сфере экономики важно знать английский, а если он работает в компании, ориентированной на какой-то конкретный зарубежный рынок, надо знать еще и язык этой страны.

Будущее — за креативной экономикой

В долгосрочной перспективе инновационные, информационные и креативные сектора станут двигателями мировой экономики. Существует мнение, что такие профессии как юрист, бухгалтер, как и налоговые агенты, не будут играть такой важной роли, как сейчас, потому что решать повседневные задачи сможет компьютер. В целом все профессии, которые можно оптимизировать с помощью IT, уйдут в прошлое. Хотя в идеальном мире, каким я его вижу, талантливые креативные юристы и бухгалтеры не останутся без работы. Как раз они будут решать существенные проблемы компаний и местной экономики, а не перекладывать бумажки или отправлять их из пункта А в пункт Б.

Для решения актуальных проблем понадобятся креативные умы. Поэтому людям важно научиться реагировать на креативные проблемы, находить новые пути их решения.