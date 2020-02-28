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В Беларуси определят лучших web-разработчиков 2020 года
28.02.2020 10:49 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси будет составлен рейтинг лучших web-студий страны. О старте сбора заявок на участие заявили организаторы «Рейтинга Байнета» - независимого проекта, который ежегодно составляет рейтинги интернет-агентств, web-студий, проводит конкурс сайтов, а также составляет другие профильные рейтинги в сфере digital.
Организаторы Рейтинга отмечают, что у участников независимого исследования различные мотивы участия в подобных проектах. Кто-то хочет заявить о своих лидерских позициях, кто-то благодаря независимой оценке анализирует свои достижения за год, сравнивает их с достижениями конкурентов. Для кого-то участие в Рейтинге — это в первую очередь возможность привлечь новых клиентов.
В прошлом году в Рейтинге приняло участие более 40 компаний, которые за год реализовали 911 проектов. Участниками освоено $6,4 млн. По оценкам организаторов Рейтинга, рынок web-разработок в Беларуси (без учета сложных IT-проектов) ежегодно растет на 30%. За 2019 годy объем рынка составит около $18 млн.
В целом бюджеты IT-проектов, которые реализуются внутри Беларуси, уже давно превысили отметку $100 млн. Только резидентами ПВТ в 2018 году реализовано для внутреннего рынка услуг на сумму Br287 млн (рост за год на 59%).
Параллельно с Рейтингом web-студий «Рейтинг Байнета» проведет
В Конкурсе сайтов предусмотрено 7 номинаций:
1. Корпоративный сайт
При этом один сайт может принимать участие в нескольких номинациях. По итогам конкурса будут объявлены победители, занявшие 1, 2 и 3 места, а также на онлайн-странице проекта будут опубликованы работы, которые войдут в шорт-лист. Сайты оценивает жюри, в составе которого эксперты из топовых российских и украинских web-разработчиков.
Подробные условия участия и результаты всех рейтингов представлены на
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В Беларуси будет составлен рейтинг лучших web-студий страны.
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