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На месте снесенной легендарной общественной бани №1 в Минске уже возвышаются два этажа новой. ФОТОФАКТ
02.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На месте старейшей в Минске общественной бани, которую решили реконструировать с практически полным сносом, уже приступили к возведению верхнего этажа. Объект обещают сдать в сентябре 2020 года.
Баню № 1 на улице Богдана Хмельницкого в Минске построили в 1954 году. Она была рассчитана на 200 мест. В 2015 году здание бани признали аварийным. За все время своего существования постройка не знала капремонта. Еще через полгода помещение законсервировали. Реконструкция должна была начаться еще тогда, но все случилось только спустя 4 года.
Реконструировать баню №1 решили практически с полным сносом старой постройки, к которому
Стройка должна завершиться в сентябре 2020 года, обещает паспорт объекта. К этому времени на месте старой бани должен появиться современный банный комплекс, который расширит предложения по
Заказчиком выступает «УКС Советского района». Проект разрабатывал институт «Минскгражданпроект». Генподрядчик – «Стройтрест №35». Изначально в проекте был заложен новый бассейн, однако от него пришлось отказаться.
В инвестиционной программе Минска на 2020 год на реконструкцию бани на улице Богдана Хмельницкого выделено 8.312.000 рублей.
В начале 2019-го на этот же объект из бюджета выделили 5.000.000 рублей. Однако в марте прошлого года инвестпрограмму Минска на 2019 год
В 2018 году на проектные работы по реконструкции объекта выделили 1.000.000 рублей. В Инвестиционной программе на 2017 год значится цифра 200.000 рублей.
Итого на реконструкцию легендарного здания планируют потратить 11.133.207,67 рублей.
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На месте снесенной легендарной общественной бани №1 в Минске уже возвышаются два этажа новой. ФОТОФАКТ
На месте старейшей в Минске общественной бани, которую решили реконструировать с практически полным сносом, уже приступили к возведению верхнего этажа. Объект...
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