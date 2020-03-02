На месте снесенной легендарной общественной бани №1 в Минске уже возвышаются два этажа новой. ФОТОФАКТ

Баню № 1 на улице Богдана Хмельницкого в Минске построили в 1954 году. Она была рассчитана на 200 мест. В 2015 году здание бани признали аварийным. За все время своего существования постройка не знала капремонта. Еще через полгода помещение законсервировали. Реконструкция должна была начаться еще тогда, но все случилось только спустя 4 года.

Реконструировать баню №1 решили практически с полным сносом старой постройки, к которому приступили в конце августа 2019-го. От старой остались только лестничные марши, фундамент и подвал. Все остальное было демонтировано. Здание бани не является историко-культурной ценностью, поэтому никаких специфических ограничений на снос у УП «Городские бани» не было.