ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года

02.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Рост цен на вторичном рынке жилья немного сбавил темп. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1464 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1334 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках достиг 130 $/м2, что является максимумом за 5 лет.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года

Предложение квартир частично восстановилось после ощутимой просадки неделей ранее. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло на 2,7%, а наиболее популярных у покупателей «однушек» - на 3,5%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 2 марта следующим образом: 


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 3-комнатные квартиры (+0,6%), остальные приросли в цене на 0,2-0,5%.

Изменение цен в районах Минска на 2 марта выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года

В большинстве столичных районов продолжает преобладать рост цен на квартиры, но стоит отметить, что ни одном из них темпы роста не превысили 1%, хотя в прошлые недели такие случаи были всегда. Единственным районом с негативной ценовой динамикой оказался Советский (-0,3%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 834 $/м2 (без изменений), Витебск – 640 $/м2 (-0,4%), Гомель – 634 $/м2 (-0,5%), Гродно – 763 $/м2 (+0,1%), Могилев – 652 $/м2 (-0,7%). 

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1790 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,6% и составляет 1119 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 24 февраля по 2 марта 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мясникович: Румас предложил всем странам ЕАЭС снять все барьеры. Но не обрушит ли это экономику?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика