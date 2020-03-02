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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года
02.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рост цен на вторичном рынке жилья немного сбавил темп. За минувшую неделю
В большинстве столичных районов продолжает преобладать рост цен на квартиры, но стоит отметить, что ни одном из них темпы роста не превысили 1%, хотя в прошлые недели такие случаи были всегда. Единственным районом с негативной ценовой динамикой оказался Советский (-0,3%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 834 $/м2 (без изменений), Витебск – 640 $/м2 (-0,4%), Гомель – 634 $/м2 (-0,5%), Гродно – 763 $/м2 (+0,1%), Могилев – 652 $/м2 (-0,7%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1790 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,6% и составляет 1119 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 24 февраля по 2 марта 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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