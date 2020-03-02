Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 февраля - 2 марта 2020 года

Источник материала: realt.by

Рост цен на вторичном рынке жилья немного сбавил темп. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1464 $/м 2 .

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1334 $/м 2 . Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках достиг 130 $/м 2 , что является максимумом за 5 лет.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 2 марта следующим образом:

Предложение квартир частично восстановилось после ощутимой просадки неделей ранее. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло на 2,7%, а наиболее популярных у покупателей «однушек» - на 3,5%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 2 марта выглядит следующим образом:

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 3-комнатные квартиры (+0,6%), остальные приросли в цене на 0,2-0,5%.

В большинстве столичных районов продолжает преобладать рост цен на квартиры, но стоит отметить, что ни одном из них темпы роста не превысили 1%, хотя в прошлые недели такие случаи были всегда. Единственным районом с негативной ценовой динамикой оказался Советский (-0,3%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 834 $/м2 (без изменений), Витебск – 640 $/м2 (-0,4%), Гомель – 634 $/м2 (-0,5%), Гродно – 763 $/м2 (+0,1%), Могилев – 652 $/м2 (-0,7%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1790 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,6% и составляет 1119 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.