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Пара построила дом мечты за $16 тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
03.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История о том, как молодая семья не испугалась и с тремя детьми переехала в глухую деревню в 50 километрах от Минска. За три года Мария и Александр построили дом и необычную усадьбу, где сегодня может переночевать любой желающий.
«Пришли к выводу, что ситуация зашла в тупик. В городе нам делать нечего»
Сегодня у Марии и Александра трое малышей и свой домик в деревне. Переезд из столицы дался семье непросто, верни все обратно – не факт, что решились бы. История пары сродни хорошему сценарию для кино – чуть ли не случайно познакомились в Питере, на третьем свидании решили жениться, поменялись кольцами на Алтае, после рождения первенца переехали в Минск, а на третьей беременности поняли – большой семье в городе делать нечего. Тогда и возникла идея обзавестись семейным гнездом:
– До знакомства с Сашей я жила в Санкт–Петербурге, имела свой салон красоты. Но как вышла замуж и забеременела первым ребенком, управляться с делами стало труднее. Специфика данного бизнеса в постоянном контроле, как только расслабляешься, сотрудники начинают воровать. Дабы не потерять все, бизнес пришлось продать, – делится своей историей Мария.
После продажи салона семью в Питере ничего не держало. К этому моменту у Александра успела построиться квартира в Минске. Тогда пара решилась на переезд в Беларусь, а еще вчерашняя бизнесвумен с головой погрузилась в декрет:
– Мы переехали в Минск в 2014 году, тогда же родился первый ребенок, а за ним еще двое – все погодки. Перейти из собственного бизнеса в перманентный декрет стало серьезным испытанием. Спасибо мужу, я погрузилась в творчество, пыталась развиваться, но когда узнала про третьего – чуть с ума не сошла. Саша, видя мое состояние, принял решение уйти в декрет. Тогда и начали закрадываться мысли, что нам нечего делать в городе. Выходишь на улицу, дети разбегаются, я беременная, с животом гоняюсь за ними, вокруг машины, многоэтажки – никакой жизни. Знакомые говорили – вам нужна усадьба, мы только улыбались – «Ну какая усадьба в нашем положении?!». А потом сели, подумали и поняли: ситуация зашла в тупик, в городе нам делать нечего, а своя земля – всегда прокормит. Конечно, родственники были против таких перемен, но мы решились.
Цена двухэтажного дома – $ 40 тыс.
Недолго думая, пара обменяла трехкомнатную квартиру на две «однушки», а с их продажи начала строить дом. В итоге двухэтажный «каркасник» площадью 160 квадратных метров обошелся семье в тяжелый год жизни и $ 40 тыс.
– Для нас это был первый опыт строительства дома. Участок площадью 25 соток купили с
Когда решение было принято, а участок куплен, началось все самое сложное. До сих пор 2017 год пара вспоминает с содроганием. На момент строительства дома большая семья решила перебраться ближе к стройке и сняла «студию» в Ивенце. Жить в ограниченных условиях было непросто, но контролировать процесс из Минска было невозможно.
– «Прошерстив» интернет, поняли – каркасные дома ничуть не хуже блочных. Наоборот – они живые, подвижные, легче переносят усадку. Пока искали строительную фирму, с головой погрузились в процесс. Кажется, я и сегодня могу вести лекции на эту тему – как строить дом, проводить коммуникации, какое отопление лучше и прочее. Что поняла: человек может научиться всему, было бы желание. Сейчас в YouTube можно найти инструкцию буквально обо всем. Так мы и действовали – распределили обязанности и изучали тему с нуля. Получив голую «коробку», сами вводили коммуникации, проводили отопление.
Изначально пара планировала построить дом, где на первом этаже была бы усадьба для гостей, а на втором жилая зона хозяев. Однако, чем дети становились старше, тем очевидней было - план не сработает:
– Дети активные, шумные, с характером. Добиться дисциплины очень сложно. Это и внесло коррективы в наш план. Буквально сразу стало ясно, что совместить дом и усадьбу не получится, но жить-то как-то надо. На зарплате мужа и детских пособиях далеко не уедешь. Надо делать что-то решительно другое, а именно – строить второй дом, чтобы принимать гостей. И это было поворотным шагом, чтобы найти инвестиции и силы начать новое строительство.
Дом мечты за $ 16 тысяч
Не отдышавшись от большой стройки, пара ввязалась во второй проект. Первое, с чего начали – приобрели дополнительные земли: что-то в аренду, что-то в собственность или ЛПХ. В итоге участок вырос до 75 соток. Проект дома придумали сами. Мария делится – в качестве референса выступили объекты из интернета, захотелось сделать «дом мечты»: необычный проект, панорамное остекление, камин. Для строительства наняли бригаду, кое-как нарисовали и понеслось:
– Когда каркас дома был готов, а работники приступили к кровле, поняли – денег и времени завершить все сторонними силами у нас не хватит. Строители работают размеренно, а сроки поджимают – если не откроем усадьбу к Новому году, просто нечем будет кормить детей. Тогда решили докупить инструментов и с головой погрузиться в стройку.
– Утепление, отделка, мебель – все это мы делали сами. Так как за год успели пережить пожар в своем доме, скрупулезно отнеслись к моменту отопления усадьбы. Не экономили на котле, трубах, все выверяли по десять раз. Если все суммировать, то проект потянул $ 16 тыс. Много сил и времени ушло на отделку. Скажу вам, это тот еще фитнес приделывать имитацию бруса к стенам в «вигваме» - лежишь на спине, головой и ногой придерживаешь плиту, шуроповертом приделывая ее к потолку. Пресс, ноги, шею – все подкачала, – улыбается хозяйка.
Усадьба работает только два месяца, а практически все выходные до лета уже расписаны. Пока цена аренды домика демократичная – $30 за ночь:
– Помню, как 1 января появились первые заявки, брони, это был настоящий стресс, – делится Мария. – Но постепенно все встало на свои места. Мы, как хозяева, стараемся быть гостеприимными, но ненавязчивыми, угощаем домашним пивом, блинами, каждого принимаем с душой, в личную жизнь не лезем. Люди это чувствуют и пишут хорошие комментарии, нам это очень приятно.
– Всем, кто планирует уехать из Минска и построить дом, советую решиться. Времени скучать по мегаполису в деревне нет, а город теперь ассоциируется только со стрессом.
Из того, что вынесли для себя по стройке: проект – это очень важно. Его можно нарисовать и самому, главное – сразу просчитать все нюансы: где будет установлена кухня, мебель, туалет, душ и прочее. Если заранее все предусмотреть, то быстрее справишься на этапе разводки коммуникаций.
Также следует учитывать, что бюджет во время строительства может быть увеличен. Банально – разлилась банка краски, не хватило гвоздей или сломался шуруповерт. Просчитать все сложно, и надо быть готовым к тому, что бюджет выйдет за рамки.
Перед началом строительства всем советую глубоко изучать тему, анализировать отзывы о компаниях, сравнивать цены на материалы. Важная деталь – документация. Ни в коем случае не покупайте материалы без чека или договора, тщательно проверяйте товар при дневном свете, потому что велик риск нарваться на плохое качество. Подсунуть могут все, что угодно, а вернуть деньги без чека не получится.
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Пара построила дом мечты за $16 тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
История о том, как молодая семья не испугалась и с тремя детьми переехала в глухую деревню в 50 километрах от Минска. За три года Мария и Александр построили дом и...
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