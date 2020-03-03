Пара построила дом мечты за $16 тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

Когда решение было принято, а участок куплен, началось все самое сложное. До сих пор 2017 год пара вспоминает с содроганием. На момент строительства дома большая семья решила перебраться ближе к стройке и сняла «студию» в Ивенце. Жить в ограниченных условиях было непросто, но контролировать процесс из Минска было невозможно.

– «Прошерстив» интернет, поняли – каркасные дома ничуть не хуже блочных. Наоборот – они живые, подвижные, легче переносят усадку. Пока искали строительную фирму, с головой погрузились в процесс. Кажется, я и сегодня могу вести лекции на эту тему – как строить дом, проводить коммуникации, какое отопление лучше и прочее. Что поняла: человек может научиться всему, было бы желание. Сейчас в YouTube можно найти инструкцию буквально обо всем. Так мы и действовали – распределили обязанности и изучали тему с нуля. Получив голую «коробку», сами вводили коммуникации, проводили отопление.

Изначально пара планировала построить дом, где на первом этаже была бы усадьба для гостей, а на втором жилая зона хозяев. Однако, чем дети становились старше, тем очевидней было - план не сработает:

– Дети активные, шумные, с характером. Добиться дисциплины очень сложно. Это и внесло коррективы в наш план. Буквально сразу стало ясно, что совместить дом и усадьбу не получится, но жить-то как-то надо. На зарплате мужа и детских пособиях далеко не уедешь. Надо делать что-то решительно другое, а именно – строить второй дом, чтобы принимать гостей. И это было поворотным шагом, чтобы найти инвестиции и силы начать новое строительство.