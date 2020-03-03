ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пара построила дом мечты за $16 тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

03.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

История о том, как молодая семья не испугалась и с тремя детьми переехала в глухую деревню в 50 километрах от Минска. За три года Мария и Александр построили дом и необычную усадьбу, где сегодня может переночевать любой желающий.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

«Пришли к выводу, что ситуация зашла в тупик. В городе нам делать нечего»

Сегодня у Марии и Александра трое малышей и свой домик в деревне. Переезд из столицы дался семье непросто, верни все обратно – не факт, что решились бы. История пары сродни хорошему сценарию для кино – чуть ли не случайно познакомились в Питере, на третьем свидании решили жениться, поменялись кольцами на Алтае, после рождения первенца переехали в Минск, а на третьей беременности поняли – большой семье в городе делать нечего. Тогда и возникла идея обзавестись семейным гнездом:

– До знакомства с Сашей я жила в Санкт–Петербурге, имела свой салон красоты. Но как вышла замуж и забеременела первым ребенком, управляться с делами стало труднее. Специфика данного бизнеса в постоянном контроле, как только расслабляешься, сотрудники начинают воровать. Дабы не потерять все, бизнес пришлось продать, – делится своей историей Мария.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

После продажи салона семью в Питере ничего не держало. К этому моменту у Александра успела построиться квартира в Минске. Тогда пара решилась на переезд в Беларусь, а еще вчерашняя бизнесвумен с головой погрузилась в декрет:

– Мы переехали в Минск в 2014 году, тогда же родился первый ребенок, а за ним еще двое – все погодки. Перейти из собственного бизнеса в перманентный декрет стало серьезным испытанием. Спасибо мужу, я погрузилась в творчество, пыталась развиваться, но когда узнала про третьего – чуть с ума не сошла. Саша, видя мое состояние, принял решение уйти в декрет. Тогда и начали закрадываться мысли, что нам нечего делать в городе. Выходишь на улицу, дети разбегаются, я беременная, с животом гоняюсь за ними, вокруг машины, многоэтажки – никакой жизни. Знакомые говорили – вам нужна усадьба, мы только улыбались – «Ну какая усадьба в нашем положении?!». А потом сели, подумали и поняли: ситуация зашла в тупик, в городе нам делать нечего, а своя земля – всегда прокормит. Конечно, родственники были против таких перемен, но мы решились.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

Цена двухэтажного дома – $ 40 тыс.

Недолго думая, пара обменяла трехкомнатную квартиру на две «однушки», а с их продажи начала строить дом. В итоге двухэтажный «каркасник» площадью 160 квадратных метров обошелся семье в тяжелый год жизни и $ 40 тыс.

– Для нас это был первый опыт строительства дома. Участок площадью 25 соток купили с аукциона за $ 2,5 тыс. Сами расчищали, ровняли, укрепляли. Надо сказать, в поисках земли объездили кучу деревень и хуторов, но этот понравился больше остальных. Тут и родители Саши недалеко живут, и в пределах 10 километров – в Ивенце – есть садик, школа и поликлиника. Прямо от деревни ездит школьный автобус – для нас это очень актуально, – рассказывает Мария.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

Когда решение было принято, а участок куплен, началось все самое сложное. До сих пор 2017 год пара вспоминает с содроганием. На момент строительства дома большая семья решила перебраться ближе к стройке и сняла «студию» в Ивенце. Жить в ограниченных условиях было непросто, но контролировать процесс из Минска было невозможно.

– «Прошерстив» интернет, поняли – каркасные дома ничуть не хуже блочных. Наоборот – они живые, подвижные, легче переносят усадку. Пока искали строительную фирму, с головой погрузились в процесс. Кажется, я и сегодня могу вести лекции на эту тему – как строить дом, проводить коммуникации, какое отопление лучше и прочее. Что поняла: человек может научиться всему, было бы желание. Сейчас в YouTube можно найти инструкцию буквально обо всем. Так мы и действовали – распределили обязанности и изучали тему с нуля. Получив голую «коробку», сами вводили коммуникации, проводили отопление.

Изначально пара планировала построить дом, где на первом этаже была бы усадьба для гостей, а на втором жилая зона хозяев. Однако, чем дети становились старше, тем очевидней было - план не сработает:

– Дети активные, шумные, с характером. Добиться дисциплины очень сложно. Это и внесло коррективы в наш план. Буквально сразу стало ясно, что совместить дом и усадьбу не получится, но жить-то как-то надо. На зарплате мужа и детских пособиях далеко не уедешь. Надо делать что-то решительно другое, а именно – строить второй дом, чтобы принимать гостей. И это было поворотным шагом, чтобы найти инвестиции и силы начать новое строительство.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

Дом мечты за $ 16 тысяч

Не отдышавшись от большой стройки, пара ввязалась во второй проект. Первое, с чего начали – приобрели дополнительные земли: что-то в аренду, что-то в собственность или ЛПХ. В итоге участок вырос до 75 соток. Проект дома придумали сами. Мария делится – в качестве референса выступили объекты из интернета, захотелось сделать «дом мечты»: необычный проект, панорамное остекление, камин. Для строительства наняли бригаду, кое-как нарисовали и понеслось:

– Когда каркас дома был готов, а работники приступили к кровле, поняли – денег и времени завершить все сторонними силами у нас не хватит. Строители работают размеренно, а сроки поджимают – если не откроем усадьбу к Новому году, просто нечем будет кормить детей. Тогда решили докупить инструментов и с головой погрузиться в стройку.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

– Утепление, отделка, мебель – все это мы делали сами. Так как за год успели пережить пожар в своем доме, скрупулезно отнеслись к моменту отопления усадьбы. Не экономили на котле, трубах, все выверяли по десять раз. Если все суммировать, то проект потянул $ 16 тыс. Много сил и времени ушло на отделку. Скажу вам, это тот еще фитнес приделывать имитацию бруса к стенам в «вигваме» - лежишь на спине, головой и ногой придерживаешь плиту, шуроповертом приделывая ее к потолку. Пресс, ноги, шею – все подкачала, – улыбается хозяйка.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

Дом получился двухэтажным, по периметру фундамента – 60 квадратных метров. Спальных мест – 6: четыре на втором уровне и два на первом. Также есть санузел, кухня, гостиная с камином и две террасы. К весне на террасе будет оборудована зона отдыха.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

Вся мебель в доме рукотворная. К примеру, раскладной диван Александр сделал сам под чутким руководством супруги. Шкафчики на кухне и аксессуары – все сделано руками хозяев. До этого с деревом не работали, всему научились в интернете.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

Параллельно со стройкой усадьбы ребята развивали инфраструктуру. На территории уже есть банька, вырыт котлован под будущий пруд. К лету появится аренда велосипедов, уроки пивоварения, экскурсии по историческим местам. Кроме того, на усадьбе живет 6 котиков, способных растопить любое сердце.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

Усадьба работает только два месяца, а практически все выходные до лета уже расписаны. Пока цена аренды домика демократичная – $30 за ночь:

– Помню, как 1 января появились первые заявки, брони, это был настоящий стресс, – делится Мария. – Но постепенно все встало на свои места. Мы, как хозяева, стараемся быть гостеприимными, но ненавязчивыми, угощаем домашним пивом, блинами, каждого принимаем с душой, в личную жизнь не лезем. Люди это чувствуют и пишут хорошие комментарии, нам это очень приятно.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню
Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

– Всем, кто планирует уехать из Минска и построить дом, советую решиться. Времени скучать по мегаполису в деревне нет, а город теперь ассоциируется только со стрессом.

Из того, что вынесли для себя по стройке: проект – это очень важно. Его можно нарисовать и самому, главное – сразу просчитать все нюансы: где будет установлена кухня, мебель, туалет, душ и прочее. Если заранее все предусмотреть, то быстрее справишься на этапе разводки коммуникаций.

Также следует учитывать, что бюджет во время строительства может быть увеличен. Банально – разлилась банка краски, не хватило гвоздей или сломался шуруповерт. Просчитать все сложно, и надо быть готовым к тому, что бюджет выйдет за рамки.

Перед началом строительства всем советую глубоко изучать тему, анализировать отзывы о компаниях, сравнивать цены на материалы. Важная деталь – документация. Ни в коем случае не покупайте материалы без чека или договора, тщательно проверяйте товар при дневном свете, потому что велик риск нарваться на плохое качество. Подсунуть могут все, что угодно, а вернуть деньги без чека не получится.

Пара построила дом мечты за тыс. Интервью с семьей, которая не испугалась переехать из Минска в деревню

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История о том, как молодая семья не испугалась и с тремя детьми переехала в глухую деревню в 50 километрах от Минска. За три года Мария и Александр построили дом и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Российский Первый канал сообщил о смерти в Беларуси от коронавируса. МИД обещает отреагировать на фейк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика