Российский Первый канал сообщил о смерти в Беларуси от коронавируса. МИД обещает отреагировать на фейк

Источник материала: Tut.by

Белорусский МИД предпримет «соответствующие меры реагирования» в связи с тем, что в эфире российского Первого канала сообщили о смерти от коронавируса в нашей стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В эфире российского Первого канала в программе новостей 1 марта прозвучала информация, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии». Ее озвучил ведущий в студии. Министерство здравоохранения отмечает, что эта информация, касающаяся Беларуси, является ложью.

Минздрав напоминает, что в нашей стране зарегистрированы три случая , в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.

— В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Республики Беларусь, — говорится в сообщении.





Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и Министерство информации Республики Беларусь призывают журналистов быть ответственными и «перепроверять информацию, касающуюся такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция».