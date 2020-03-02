|
Российский Первый канал сообщил о смерти в Беларуси от коронавируса. МИД обещает отреагировать на фейк
02.03.2020 22:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский МИД предпримет «соответствующие меры реагирования» в связи с тем, что в эфире российского Первого канала сообщили о смерти от коронавируса в нашей стране. Об этом
В эфире российского Первого канала в программе новостей 1 марта прозвучала информация, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии». Ее озвучил ведущий в студии. Министерство здравоохранения отмечает, что эта информация, касающаяся Беларуси, является ложью.
Минздрав напоминает, что в нашей стране
— В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Республики Беларусь, — говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и Министерство информации Республики Беларусь призывают журналистов быть ответственными и «перепроверять информацию, касающуюся такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский Первый канал сообщил о смерти в Беларуси от коронавируса. МИД обещает отреагировать на фейк
- В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)