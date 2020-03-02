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Российский Первый канал сообщил о смерти в Беларуси от коронавируса. МИД обещает отреагировать на фейк

02.03.2020 22:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский МИД предпримет «соответствующие меры реагирования» в связи с тем, что в эфире российского Первого канала сообщили о смерти от коронавируса в нашей стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В эфире российского Первого канала в программе новостей 1 марта прозвучала информация, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии». Ее озвучил ведущий в студии. Министерство здравоохранения отмечает, что эта информация, касающаяся Беларуси, является ложью.

Минздрав напоминает, что в нашей стране зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.

— В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Республики Беларусь, — говорится в сообщении.


Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и Министерство информации Республики Беларусь призывают журналистов быть ответственными и «перепроверять информацию, касающуюся такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция».

 
Теги: Новости
 
 
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- В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства...
 
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