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«АйПауэр» обжаловал решение суда о возврате облисполкому 5,7 миллиона рублей
03.03.2020 07:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«АйПауэр» подал апелляционную жалобу на решение суда о возврате 5,7 млн рублей, выделенных из инновационного фонда облисполкома на строительство аккумуляторного завода, сообщает
Жалоба поступила 28 февраля. В течение пяти рабочих дней экономический суд Брестской области решит, принимать ее или нет.
Напомним, 5 февраля экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к «АйПауэр» о возврате 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда исполкома на строительство аккумуляторного завода.
Суд поддержал исковое требование облисполкома и обязал компанию вернуть выделенные средства.
В чем суть спора?
5,7 миллиона рублей, которые стали причиной спора, были выделены из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Брестский облисполком в своем иске настаивал, что компания не выполнила условий договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло, писала
«АйПауэр» иск не признал. По их мнению, основным документом, на основании которого ООО реализует проект по строительству завода, является инвестиционный договор, который заключен компанией с Республикой Беларусь в лице Брестского облисполкома в 2017 году. В инвестдоговоре с учетом допсоглашений указаны следующие сроки: ввод в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. В связи с этим, как считают адвокаты «АйПауэра», обязательства по строительству и вводу завода в эксплуатацию не нарушены, у компании еще есть время.
На это представители истца отметили, что по инвестиционному договору, на который ссылаются адвокаты «АйПауэр», деньги не выделялись.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
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Экономический суд Брестской области в течение пяти рабочих дней решит, принимать апелляционную жалобу к производству или нет.
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