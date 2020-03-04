БелАЭС заканчивает горячую обкатку и готовится к завозу топлива

Источник материала: Tut.by

Топливо на БелАЭС планируют завезти только после того, как станция будет готова к физическому пуску. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Топливо завезем, когда будем полностью готовы к физическому пуску. Горячую обкатку, которая идет сейчас, закончим в марте. Потом ревизия всего оборудование и только после этого физический пуск, — рассказал Михадюк.

Напомним, горячую обкатку на станции начали в декабре 2019 года.

В марте также закончена работа миссии МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной энергетической инфраструктуры (ИНИР на фазе 3).

Миссия МАГАТЭ работала Беларуси в течение двух недель. Эксперты МАГАТЭ проанализировали инфраструктуру ядерной энергетики по 19 направлениям ее развития, обозначенным в документе МАГАТЭ для стран-новичков; в сфере ядерной энергетики Milestones («Вехи»). Эксперты рассмотрели подготовленный белорусской стороной отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры, провели совещания в формате интервью с белорусскими экспертами по каждому из этих направлений. Участие в мероприятиях миссии ИНИР 3 принимали представители органов госуправления и организаций, вовлеченных в реализацию национальной ядерной энергетической программы и развитии инфраструктуры ядерной энергетики Беларуси: Минэнерго, МЧС, МИД, Минприроды, Минобразования, Минздрава, Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны»; НАН Беларуси, ГПО «Белэнерго», государственного предприятия «Белорусская АЭС» и других.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил, что за последние десять лет с момента принятия решения о реализации ядерной энергетической программы Беларусь добилась значительного прогресса.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.