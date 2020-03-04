ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелАЭС заканчивает горячую обкатку и готовится к завозу топлива

04.03.2020 12:12 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Топливо на БелАЭС планируют завезти только после того, как станция будет готова к физическому пуску. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Топливо завезем, когда будем полностью готовы к физическому пуску. Горячую обкатку, которая идет сейчас, закончим в марте. Потом ревизия всего оборудование и только после этого физический пуск, — рассказал Михадюк.

Напомним, горячую обкатку на станции начали в декабре 2019 года. 

В марте также закончена работа миссии МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной энергетической инфраструктуры (ИНИР на фазе 3).

Миссия МАГАТЭ работала Беларуси в течение двух недель. Эксперты МАГАТЭ проанализировали инфраструктуру ядерной энергетики по 19 направлениям ее развития, обозначенным в документе МАГАТЭ для стран-новичков; в сфере ядерной энергетики Milestones («Вехи»). Эксперты рассмотрели подготовленный белорусской стороной отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры, провели совещания в формате интервью с белорусскими экспертами по каждому из этих направлений. Участие в мероприятиях миссии ИНИР 3 принимали представители органов госуправления и организаций, вовлеченных в реализацию национальной ядерной энергетической программы и развитии инфраструктуры ядерной энергетики Беларуси: Минэнерго, МЧС, МИД, Минприроды, Минобразования, Минздрава, Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны»; НАН Беларуси, ГПО «Белэнерго», государственного предприятия «Белорусская АЭС» и других.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил, что за последние десять лет с момента принятия решения о реализации ядерной энергетической программы Беларусь добилась значительного прогресса.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году. 

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топливо на БелАЭС планируют завезти только после того как станция будет готова к запуску.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Для губернатора РФ флаги повесили, для Помпео - нет. Как используют атрибуты официальных визитов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика