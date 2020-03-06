Золотовалютные резервы за февраль упали сразу на 438,2 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2020 года, по предварительным данным, составили 8 804,9 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за февраль на 438,2 млн долларов (на 4,7%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

С начала года резервы снизились уже на 6,3%, или на 588,6 млн рублей.

За 2019 год международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов (на 31,2%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам февраля Нацбанк объясняет в основном плановым погашением правительством и Нацбанком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 383,5 млн долларов, а также продажей Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, поступление средств от продажи облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.