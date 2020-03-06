«Дорогой» доллар в феврале не отбил у белорусов стремление запастись валютой

Источник материала: Tut.by

Сорок девятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. Но в феврале, когда доллар обновил четырехлетний максимум, сальдо оказалось минимальным — продажа превысила покупку всего на 17,9 млн долларов, хотя в прошлые годы сальдо держалось на уровне до 200 млн долларов. Заметное сокращение объемов чистой продажи наличной валюты началось в декабре. С учетом безналичных операций население уже — чистый покупатель.

В феврале, согласно материалам Нацбанка , граждане купили н а 6, 4 % больше валюты, чем в январе , — 5 68,3 млн долларов. П родажа выросла на 0,1% — до 5 86 ,2 млн долларов.

За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций покупка превысила продажу в за два месяца на 242,4 млн долларов.

В феврале отмечено также значительное сокращение золотовалютных резервов.

Субъекты хозяйствования в январе-феврале были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 309,4 млн долларов).