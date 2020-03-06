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«Дорогой» доллар в феврале не отбил у белорусов стремление запастись валютой
06.03.2020 09:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сорок девятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. Но в феврале, когда доллар обновил четырехлетний максимум, сальдо оказалось минимальным — продажа превысила покупку всего на 17,9 млн долларов, хотя в прошлые годы сальдо держалось на уровне до 200 млн долларов. Заметное сокращение объемов чистой продажи наличной валюты началось в декабре. С учетом безналичных операций население уже — чистый покупатель.
В феврале,
За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.
С учетом безналичных операций покупка превысила продажу в за два месяца на 242,4 млн долларов.
В феврале отмечено также значительное
Субъекты хозяйствования в январе-феврале были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 309,4 млн долларов).
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Заметное сокращение объемов чистой продажи наличной валюты началось в декабре. С учетом безналичных операций население уже - чистый покупатель.
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