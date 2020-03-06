ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Дорогой» доллар в феврале не отбил у белорусов стремление запастись валютой

06.03.2020 09:36 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сорок девятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. Но в феврале, когда доллар обновил четырехлетний максимум, сальдо оказалось минимальным — продажа превысила покупку всего на 17,9 млн долларов, хотя в прошлые годы сальдо держалось на уровне до 200 млн долларов. Заметное сокращение объемов чистой продажи наличной валюты началось в декабре. С учетом безналичных операций население уже — чистый покупатель.

В феврале, согласно материалам Нацбанка, граждане купили на 6,4% больше валюты, чем в январе, — 568,3 млн долларов. Продажа выросла на 0,1% — до 586,2 млн долларов.

За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций покупка превысила продажу в за два месяца на 242,4 млн долларов.

В феврале отмечено также значительное сокращение золотовалютных резервов.

Субъекты хозяйствования в январе-феврале были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 309,4 млн долларов).

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заметное сокращение объемов чистой продажи наличной валюты началось в декабре. С учетом безналичных операций население уже - чистый покупатель.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Золотовалютные резервы за февраль упали сразу на 438,2 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика