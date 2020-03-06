Министр труда объяснила, почему зарплата в январе снизилась

В ряде организаций были допущены ошибки, сработал «человеческий фактор».

Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, объясняя особенности начисления зарплат работников бюджетных организаций в январе, в эфире программы «Марков. Ничего лишнего» .

Начисление зарплат этих граждан с 1 января проходило по новой системе, которая была нацелена не на рост размеров, а на повышение прозрачности начислений, которая не должна была допустить снижения.

Костевич напомнила, что с 2020 года введена базовая ставка, к которой привязана зарплата. Она составляет 185 рублей. Таким образом, должна увеличиться тарифная, гарантированная часть зарплаты.

Министр признала, что в ряде организаций действительно были допущены ошибки при начислении. Они исправлялись. Для проверки, по ее словам, в Минтруда достаточно сообщить название организации.

По словам министра, работники в первую очередь обращали внимание на итоговую цифру, но не на ее составляющие.

«В образовании к элементу заработной платы относили материальную помощь, но это не элемент зарплаты. Премия, которую давали за счет экономии. Не может быть экономии в январе, так как это начало года», — пояснила она.

Главное, по ее словам, «не допустить снижения заработной платы в равных условиях, а именно при одинаковом количестве дней, при одинаковой нагрузке».

По итогам 2020 года зарплата бюджетников должна составить 930 рублей, увеличившись на 10%. В бюджете на 2020 год фонд оплаты труда заложен с увеличением на 15%.

Костевич отметила, что работает прямая телефонная линия по вопросам начисления зарплаты, организованная Минтруда.