В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от $94,5 тысяч

ЖК «Левада» расположен в Центральном районе Минска, практически на берегу Свислочи, рядом с парком Победы. Ранее на этом земельном участке располагалась птицефабрика им. Крупской.

Застройщиком выступает ОДО "Айрон". Планируется возвести 199 тысяч квадратных метров жилья и два общественно-деловых центра. Проектом предусмотрены "многоквартирные дома от 4 до 9 этажей, на первых этажах которых будут расположены: образовательные центры, спортивные залы, уютные кофейни и фермерские лавки. Удовольствие жить в шаговой доступности от набережной получат около 6,5 тысячи человек".