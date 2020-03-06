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В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от $94,5 тысяч

06.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в газете «Минский курьер» были опубликованы изменения в проектную декларацию по ЖК «Левада». Стоимость квадратного метра для двухкомнатных и трехкомнатных квартир выросла, и теперь составляет $1550—1700. Но теперь речь идет о том, чтобы купить квартиру в новостройке сразу с отделкой.

В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от ,5 тысяч
Так стройка выглядела в сентябре 2019 года. Фото: Павел Садовский

В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от ,5 тысяч
Рендеры проекта

В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от ,5 тысяч

ЖК «Левада» расположен в Центральном районе Минска, практически на берегу Свислочи, рядом с парком Победы. Ранее на этом земельном участке располагалась птицефабрика им. Крупской. 

Застройщиком выступает ОДО "Айрон". Планируется возвести 199 тысяч квадратных метров жилья и два общественно-деловых центра. Проектом предусмотрены "многоквартирные дома от 4 до 9 этажей, на первых этажах которых будут расположены: образовательные центры, спортивные залы, уютные кофейни и фермерские лавки. Удовольствие жить в шаговой доступности от набережной получат около 6,5 тысячи человек".


В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от ,5 тысяч
Фото: Павел Садовский, сентябрь 2019 года,

В сентябре стартовая стоимость квадратного метра от $1300 до $1530, на видовые квартиры на последнем этаже и квартиры с террасами — $2000. Сейчас стоимость «квадрата» для двух- и трехкомнатных квартир с отделкой составляет $1550—1700

Стоимость квартир зависит от общей площади и наличия кладовой комнаты, которая будет размещаться на втором этаже.

В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от ,5 тысяч
Скриншот газеты "Минский курьер"

Консультант отдела продаж уточнила, что в продажу поступили квартиры с отделкой в жилом доме №1.1 по генплану. Также в продаже есть квартиры в жилом доме 1.2, также с внутренней отделкой. Ремонт будет включать в себя обои на стенах, ламинат на полу, натяжные потолки, плитку в санузлах и на балконе, смесители для душевой кабины и ванной, встроенные светильники. Покупатель сможет выбрать цветовую гамму из четырех представленных вариантов.

В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от ,5 тысяч
Типовые планировки 1 секции
В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от ,5 тысяч
Типовые планировки 2 секции
В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от ,5 тысяч
Вариант отделки. Фото с сайта застройщика
В ЖК «Левада» появились «двушки» с отделкой. Цена - от ,5 тысяч

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в газете «Минский курьер» были опубликованы изменения в проектную декларацию по ЖК «Левада». Стоимость квадратного метра для двухкомнатных и...
 
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