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Минтруда продолжит работу над инициативой увеличения пособия за рождение детей с разницей до 3 лет
06.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В 2019 году Министерство труда и социальной защиты Беларуси предложило увеличить пособие за рождение детей с разницей до трех лет.
Инициативу будут развивать дальше, об этом сообщила на телеканале
«Мы нарабатываем ряд мер по стимулированию рождаемости. По
По словам министра, такое предложение было озвучено, чтобы узнать мнение общества. «Некоторые говорили «да», некоторые говорили, что эта мера не сработает, были отрицательные отклики, поэтому пока мы в процессе. Мне эта мера очень нравится, будем дальше модернизировать. Она должна сработать», — подчеркнула глава Минтруда.
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В 2019 году Министерство труда и социальной защиты Беларуси предложило увеличить пособие за рождение детей с разницей до трех лет. Инициативу будут развивать...
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