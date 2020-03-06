От нас скрывают, чем мы дышим? Жителям Колодищ отказались предоставить информацию о состоянии воздуха в их поселке

Источник материала: realt.by

Продолжается противостояние жителей Колодищ с властями, которые собираются изменить генплан поселка и уплотнить его многоквартирным жильем. Активисты обнаружили, что в новом генплане увеличилась площадь промышленных земель, и попросили предоставить документы нынешнего состояния окружающей среды: данные по выбросам автомобилей и заводов, интенсивность движения машин по основным магистралям, уровень шума от дорог и так далее. Прокуратура ответила, что эти данные под грифом «Для служебного пользования» и не предназначены для обывателей.

— Видимо, придется задохнуться. У меня складывается впечатление, что генплан не имеет привязки ни к местности, ни к санитарным и охранным нормам, — рассказывает один из небезразличных жителей.

— Лес нам служит буфером от дурных запахов. Порой даже с ним нечем дышать, а как быть, если леса не будет? — задавалась вопросом местная жительница.

Мало того, что на местах детских садиков и школ, которые были запланированы в старом генплане, в новом появились многоквартирные дома, так еще власти собрались вырубить большую территорию леса. Жители Колодищей стали на его защиту .

В начале года Минский райисполком презентовал новый генеральный план агрогородка Колодищи. Местным жителям он не понравился, как сейчас модно говорить, от слова «совсем».

Вспомнив историю о том, как активистам удалось отвоевать лес, где планировал строить технические водоемы «АМКАДОР» (о ней недавно рассказывал руководитель сектора растительного мира института экспериментальной ботаники Академии наук Олег Масловский), местные жители составили коллективное письмо в районную прокуратуру, чтобы там разобрались, почему власти скрывают от жителей состояние экологии Колодищей.

Причем еще на самом общественном обсуждении активисты возмущались, что для ознакомления были представлены далеко не все документы, которые были обязаны предоставить местные власти. Чиновники обещали исправиться, и дополнительные схемы действительно появились на выставочном стенде, а общественное обсуждение было продлено на несколько недель. Однако главной информации, о которой просили местные жители, так и не предоставили – состояние окружающей среды агрогородка.

Еще на новом генплане изменились и границы территории промышленных зон. То есть случился перевод производственной территории в промышленную. Местные жители задались вопросом: а не повлияют эти изменения на состояние окружающей среды?

В частности, запрашиваемые Вами в ходе проведения процедуры общественного обсуждения Проекта материалы по оценке качественных характеристик земель, прилегающих к аг.Колодищи; комплекс мероприятий по обращению с отходами; расчет выбросов от автотранспорта и оценка воздействия; расчет уровня шума от основных транспортных магистралей; расчет выбросов и рассеивания загрязняющих веществ от основных стационарных источников, предусматриваемых к размещению; материалы по обследованию и обработке интенсивности движения транспорта; расчет интенсивности транспорта на расчетный срок; анализ состояния ресурсов городских территорий в условиях реконструкции; инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций имеют гриф «Для служебного пользования».

Активисты обнаружили: в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12.08.2014 №783 «О служебной информации ограниченного распространения», в пункте 3 положения «О порядке проставления ограничительного грифа «Для служебного пользования», грифа «Коммерческая тайна» и ведения делопроизводства по документам, содержащим служебную информацию ограниченного распространения и информацию, составляющую коммерческую тайну» сообщается, что

В Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. №455-З «Об информации, информатизации и защите информации» в статье 16 содержится перечень общедоступной информации. И там есть пункты:

Также, в частности, в предоставлении экологической информации может быть отказано, если заявление о предоставлении экологической информации касается документов, которые относятся к внутреннему делопроизводству обладателя экологической информации.

2. содержащаяся в других Законах. Как раз на «другой» закон и стоит обратить внимание. Речь идет о Законе «Об охране окружающей среды». Согласно статье 74-2 "Закона об охране окружающей среды" экологическая информация не подлежит предоставлению или распространению в случае, если информация отнесена к государственным секретам, если разглашение информации приведет к нарушению правил осуществления правосудия, производства предварительного расследования, ведения административного процесса, если разглашение информации причинит вред окружающей среде или создаст угрозу его причинения, в других случаях в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, прав юридических лиц.

1. содержащаяся в перечне Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.08.2014 № 783. Единственной содержащейся в перечне информацией, прямо или косвенно связанной с экологической обстановкой, является информация, касающаяся физической защиты объектов, представляющих повышенную техногенную и экологическую опасность.

Согласно статье 18-1 Закона «Об информации, информатизации и защите информации» есть несколько источников служебной информации ограниченного распространения, на которые проставляется гриф «Для служебного пользования» и в предоставлении которой может быть отказано:

- Говоря юридическими терминами, гражданам отказано в предоставлении экологической информации. Поэтому следует разобраться, к какой именно информации такого рода может быть ограничен доступ, а также на каких основаниях.

Местные жители не сдаются

Жители Колодищ все равно продолжают борьбу против уплотнения агрогородка многоквартирными домами. На сайте «Удобного города» появилась петиция с требованием убрать из нового генплана планируемые «высотки»:

"Обращение о недопустимости возведения малоэтажной многоквартирной застройки на ул.Волмянский шлях и прилегающей к ней территории, и недопустимости утверждения Проекта генерального плана аг.Колодищи, представленного 15.01.2020 в ходе презентации по следующим причинам:

1. Всеми специалистами и руководителями проектных организаций, исполнительной власти, иных заинтересованных организаций и ведомств проигнорированы пожелания жителей, полученные в результате опроса жителей в 2019 году. Результат опроса, имеющийся у первого в списке заявителя настоящего обращения, говорит, что более 75% опрошенных за то, чтобы усадебная застройка в агрогородке не изменялась! Недопустимо, чтобы на свободных землях существующей усадебной застройки были возведены объекты высокоэтажной и малоэтажной застройки.

С учётом пожеланий жителей агрогородка (в результате опроса 2019 г.) допускаем строительство одноквартирных блокированных жилых домов на свободных землях существующей усадебной застройки по ул.Волмянский шлях, строительство объектов, согласно действующему до 2019-2020гг. генеральному плану а.г.Колодищи. Данное предложение будет также соответствовать позиции/решению Президента Республики Беларусь озвученной 02.09.2016 г. при докладе председателя минского областного комитета С.Шапиро о перспективах развития Минска и прилегающих территорий Минской области, а также Указу Президента Республики Беларусь от 5.09.2016 №334.

2. При возведении высокоэтажной и малоэтажной застройки по улице Волмянский шлях и прилегающим к ним улицам будет нарушена структура кварталов сложившейся усадебной застройки, что противоречит п.5.2.10 ТКП-45-3.01-117-2008.

3. Генеральный план (ГП) представлен без проведения анализа эффективности, а также без расчетов специализированной организацией согласно п.5.2.11 ТКП-45-3.01-117-2008. и п.6.2.3. ТКП 45-3.01-116-2008 и другим требованиям ТНПА Республики Беларусь.

4. Фактическая обеспеченность агрогородка социальными объектами (школы, детские сады) не соответствует существующему количеству населения, строительство многоквартирных жилых домов подразумевает увеличение населения и этот фактор ещё больше усугубит ситуацию по наличию/переполненности/нехватке социальных объектов.

5. Полагаем, в нарушение Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» от 5 июля 2004 г. № 300-3 и п.4.1.7 ТКП 45-3.01-116-2008 (строительство только по утвержденному Генеральному плану) в агрогородке уже осуществлено строительство и введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома по ул.Волмянский шлях. Представленный на рассмотрение ГП подлежит пересмотру, так как не учтены все пожелания жителей, не представлены расчёты, сравнительные анализы по вариантам строительства с учетом потребностей всех групп населения, обоснования о целесообразности строительства новых объектов, представленных на рассмотрение ГП.

6. Не представлена оценка эффективности с рассмотрением разных вариантов строительства новых объектов нового ГП согласно п.4.1.8. ТКП 45-3.01-116-2008.

7. При размещении многоквартирных домов для малообеспеченных семей и иных групп населения в существующей коттеджной застройке не учтены требования безопасной среды населенного пункта согласно п.4.2.1 ТКП 45-3.01-116-2008.

8. При размещении многоквартирных домов, сопровождающемся значительным увеличением населения, будет нарушено требование критерия экологической безопасности близлежащего лесного массива, который входит в Республиканский биологический заказник «Юхновский» (требование п.4.2.5 ТКП 45-3.01-116-2008).

9. В случае утверждения генпланом строительство многоквартирных домов возникнет необходимость реконструкции существующих инженерных сетей и коммуникаций за счет государственного и местных бюджетов, что непозволительно согласно п.п. 5.1.6, 5.1.9 и 12.1.2 ТКП 45-3.01-116-2008 (рациональное использование существующей инфраструктуры!).

10. При размещении многоквартирных домов с уже сложившимися структурно-планировочными решениями в существующей коттеджной застройке будут созданы неблагоприятные экологические условия района, повышен риск ущерба от хозяйственной деятельности многочисленных жителей многоквартирных домов, будет исключено рациональное совместное использование природных и существующих инженерных ресурсов района.

11. Генеральным планом не представлены варианты эффективного использования территорий. С учетом отсутствия в агрогородке объектов социального обслуживания (ФОК и баня) предлагаем рассмотреть вариант строительства физкультурно-оздоровительного центра и бани на свободных территориях по ул.Волмянский шлях, что будет содействовать здоровому образу жизни жителей агрогородка, а также будет соответствовать п 7.4.20 ТКП 45-3.01-116-2008.

C учетом требований Главы 2 об учете интересов различных групп населения, требований Главы 3 об учете мнения населения при развитии/планировании/реализации градостроительной политики Указа Президента Республики Беларусь от 5.09.2016 №334 - Допускаем строительство одноквартирных блокированных жилых домов на свободных землях существующей усадебной застройки по ул.Волмянский шлях, так как при этом не будет необходимости в реконструкции существующих инженерных сетей и коммуникаций, нагрузка на автомобильные дороги агрогородка будет снижена, экологическая обстановка сохранена, будут учтены мнения 75% людей, принимавших участие в опросе 2019 года.

Р.S. Настоящее обращение подготовлено, так как исполнительной властью, проектным институтом и иными специализированными организациями не представлены развернутые ответы на замечания жителей а.г. Колодищи, которые собраны в трех томах до 4 февраля 2020 года. Подготовкой ответов на замечания к ген. плану занимался Минский районный исполнительный комитет МРИК (протокол от 19.04.20), что говорит о наличии конфликта интересов (представлены ссылки на письма заказчика, когда заказчиком и является сам МРИК, например, письмо № 12/1676 от 25.07.19) то есть по вышеописанной проблеме и замечанию к ген. плану МРИК ответил, что по требованию МРИК на месте ранее запланированного дет.садика предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов".