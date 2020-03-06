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Что стоит за «цветочным бумом» в Беларуси?

06.03.2020 12:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последние четыре года в Беларуси наблюдается настоящий бум на импортные свежие цветы. Стремительный объем поставок, который начался в 2016-м, продолжился и в 2019 году.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Бум можно было бы объяснить возможным реэкспортом в соседнюю Россию эквадорской и кенийской продукции. Но даже с учетом этого фактора, чистый импорт, по крайней мере по официальной статистике, с каждым годом бьет рекорды.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси (Белстата), по итогам 2019 года в страну было поставлено срезанных цветов и бутонов на сумму свыше 367 млн долларов. Это на 31,2% больше, чем было годом ранее по количеству, и на 21,7% — в деньгах.

Крупнейшим поставщиком цветов на рынок Беларуси остался Эквадор. Из этой латиноамериканской страны поступило цветочного товара на сумму 172,3 млн долларов, или на 20,3% больше, чем в 2018 году.

После резкого сокращения поставок в 2018 году на второе место вернулись Нидерланды. Фермеры и оптовики из «страны тюльпанов» продали в Беларусь цветов на сумму 117,6 млн долларов, или в 8,5 раза больше, чем годом ранее.

Из Кении, которая традиционно входит в тройку-четверку экспортеров цветочной продукции в Беларусь, наоборот, поставки несколько уменьшились. Их объем сократился в деньгах примерно на 15% и составил 38,3 млн долларов.

К Кении постепенно подбирается Колумбия, из которой поступило цветов на сумму 26,7 млн долларов (прирост на 23,3%).

Большую долю в структуре импорта срезанных цветов занимают розы — 224 млн долларов. Их поставки выросли на более чем 26% и включили в себя ввоз на 157 млн долларов из Эквадора, почти весь объем отгрузок из Кении и партии на 16 млн долларов из Нидерландов.

Вторым по популярности у белорусов стали хризантемы — они потратили на них свыше 62 млн долларов и обеспечили прирост доходов поставщиков и продавцов на 11,6%. Практически весь импорт этих цветов обеспечили Нидерланды.

На гвоздики пришлось свыше 26 млн долларов отгрузок (прирост — 28%). В основном их источник — плантации Колумбии (на 11 млн долларов) и Эквадора (на 10 млн долларов).

Лилии на 5 млн долларов (прирост — свыше 7%) прибыли главным образом из Нидерландов.

На 21,5% вырос спрос на свежие орхидеи, которых в прошлом году было продано на сумму свыше 2 млн долларов. Главным поставщиком стали тоже Нидерланды.

Удивительно то, что, по данным того же Белстата, еще четыре года назад объем импорта срезанных цветов в Беларусь не превышал 20 млн долларов. В 2015 году, например, цветочный импорт выразился суммой 18,7 млн долларов. При этом экспорт белорусских цветов в Россию составил сумму 1,5 млн долларов.

Резкое увеличение поставок цветов как в Беларусь, так из нее в Россию, начинается с 2016 года. В этом году импорт Беларусью этого товара вырастает до 73,9 млн долларов, а отгрузки россиянам — до 7,8 млн долларов.

Россия все эти годы является главным покупателем цветов из Беларуси, занимая в общем объеме до 90−95% отгрузок.

В 2017 году Беларусь закупает цветов за рубежом уже на 181,4 млн долларов. Поставки в Россию тоже увеличиваются — до 31,1 млн долларов. В 2018 году импорт составляет 301,7 млн долларов, поставки в Россию — 70,8 млн долларов.

В 2019 году при закупке цветов на 367,2 млн долларов экспорт в соседнюю страну вырос до 85,4 млн долларов. Импорт в 2019 году в более чем 19 раз превзошел поставки, которые были в 2015 году, и в 28 раз — чем в 2010-м.

Как видим, даже с учетом поставок на российский рынок, на территории Беларуси по статистике аккумулируются огромные запасы импортных цветов. И это при том, что наращивают с каждым годом производство цветов белорусские фермеры и государственные тепличные хозяйства, принадлежащие жилищно-коммунальными предприятиям, «ДорОРСу», агрокомбинату «Ждановичи» и Институту мелиорации.

Можно бум списать на неожиданно возросшую популярность цветов у белорусских покупателей. Но, скорее всего, правы те эксперты, которые считают, что значительная часть цветов из этого чистого импорта (тех же нидерландских хризантем и роз) тоже в итоге оказывается на территории соседней страны. Но уже по неофициальным каналам и без учета в официальной статистике.

 
 
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Плюс топ крупнейших поставщиков роз, хризантем, тюльпанов и орхидей.
 
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