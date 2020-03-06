|
Первые праймериз оппозиции в регионах выиграл Юрий Губаревич - за него проголосовали 4 жителя Городка
06.03.2020 19:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Городке Витебской области прошло первое голосование кампании «Народное голосование» (праймериз), которое проводит оппозиция. Первое место занял глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич, второе — сопредседатель БХД Павел Северинец.
Голосование проходило в школе искусств Городка. До голосования кандидаты полтора часа выступали перед собравшимися местными жителями, которых пришло немного — около десяти человек. В голосовании захотели принять участие лишь восемь.
Четверо из них проголосовали за Губаревича, трое — за Северинца, один — за Янукевича.
— А это вполне реальный срез того, как люди относятся к оппозиции. Оппозиция есть, а народ где? — прокомментировала результаты голосования местная жительница Елена.
Большой репортаж о том, как прошла в Городке встреча местных жителей с кандидатами на «единого» от оппозиции, читайте в скором времени на TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые праймериз оппозиции в регионах выиграл Юрий Губаревич - за него проголосовали 4 жителя Городка
Голосование проходило в школе искусств Городка. До голосования кандидаты полтора часа выступали перед собравшимися местными жителями, которых пришло немного -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)