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Первые праймериз оппозиции в регионах выиграл Юрий Губаревич - за него проголосовали 4 жителя Городка

06.03.2020 19:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Городке Витебской области прошло первое голосование кампании «Народное голосование» (праймериз), которое проводит оппозиция. Первое место занял глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич, второе — сопредседатель БХД Павел Северинец.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно процедуре праймериз, все кандидаты на «единого» будут собирать баллы, всего можно набрать 100 баллов: первые 10 баллов будут распределены между партиями, а остальные баллы кандидаты будут «зарабатывать». 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — во время конгресса демократических сил. Кандидаты на «единого» планируют проехать 56 городов, где местные жители смогут проголосовать за своего кандидата.

На участие в праймериз заявки подали шесть человек: Ольга Ковалькова, Анна Канопацкая, Алексей Янукевич, Юрий Губаревич, Николай Козлов и Павел Северинец. 4 марта штаб «Народного голосования» (праймериз) исключил Анну Канопацкую из гонки.

Голосование проходило в школе искусств Городка. До голосования кандидаты полтора часа выступали перед собравшимися местными жителями, которых пришло немного — около десяти человек. В голосовании захотели принять участие лишь восемь.

Четверо из них проголосовали за Губаревича, трое — за Северинца, один — за Янукевича.

— А это вполне реальный срез того, как люди относятся к оппозиции. Оппозиция есть, а народ где? — прокомментировала результаты голосования местная жительница Елена.

Большой репортаж о том, как прошла в Городке встреча местных жителей с кандидатами на «единого» от оппозиции, читайте в скором времени на TUT.BY.

 
 
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Голосование проходило в школе искусств Городка. До голосования кандидаты полтора часа выступали перед собравшимися местными жителями, которых пришло немного -...
 
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