«У нас хватает фантомных болей и без Канопацкой». Как прошло первое голосование за «единого» от оппозиции

Источник материала: Tut.by

Кандидаты на «единого» от оппозиции начали свой тур по регионам. До мая они планируют проехать 56 городов, где местные жители смогут проголосовать за своего кандидата. Вояж начался 6 марта с Городка Витебской области. TUT.BY приехал в Городок, чтобы посмотреть, как проходит первая встреча желающих стать единым кандидатом в президенты от оппозиции с белорусами.





Согласно процедуре праймериз, все кандидаты на «единого» будут собирать баллы, всего можно набрать 100 баллов: первые 10 баллов будут распределены между партиями, а остальные баллы кандидаты будут «зарабатывать». 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — во время конгресса демократических сил. Кандидаты на «единого» планируют проехать 56 городов, где местные жители смогут проголосовать за своего кандидата. На участие в праймериз заявки подали шесть человек: Ольга Ковалькова, Анна Канопацкая, Алексей Янукевич, Юрий Губаревич, Николай Козлов и Павел Северинец. 4 марта штаб «Народного голосования» (праймериз) исключил Анну Канопацкую из гонки.

«Четверо, не ставшие единым, не будут выдвигаться на выборы»

В Городке проживает около 12 тысяч человек. Встреча с кандидатами на «единого» проходила в актовом зале школы искусств. За аренду помещения кандидаты заплатили 50 рублей из общей копилки — за участие в праймериз они сдали по 500 евро каждый. Жителей на встречу приглашали через соцсети и местных активистов. Но пришли всего десять человек. Голосовать, правда, за кандидата могли только те, кто имеет местную прописку — бюллетени выдавали захватившим дома паспорт.

Один из руководителей штаба «Народного голосования» (праймериз) Виталий Рымашевский, выступающий на встрече модератором, предупредил, что помещение школы было снято на два часа, поэтому встреча должна пройти оперативно, но содержательно.

— Лицо этого человека очень знакомо, кто это? — спрашивает у журналистов сотрудница школы искусств Светлана.

— Это руководитель БХД Виталий Рымашевский, в 2010-м году он был кандидатом в президенты.

— Точно. А я думаю, где видела его, — улыбается Светлана. Она объясняет: за политикой не следит, пришла только «ради интереса». Из участников праймериз ей никто не знаком. — Ну, мы же их не видим по телевизору, откуда нам их знать. Но интересно было прийти посмотреть, что они такое придумали и как это выглядит. Нам надо будет и проголосовать? Пока выбрать кого-то сложно, хотелось бы услышать, о чем они думают, какие у них ценности.





Виталий Рымашевский рассказал о правилах встречи. Все желающие после выступления кандидатов могут задать им любые вопросы, а после проголосовать за своего кандидата.

— Мы сегодня не просто объединились как пять-шесть политических сил, мы приняли решение, что вместе идем к победе. То есть, после того как одного из этих человек выберут единым, все будут работать на его успех. Остальные четверо взяли на себя обязательство не выдвигаться в качестве независимого кандидата на президентских выборах, и поддерживать единого кандидата от оппозиции, — пояснил Рымашевский.

Первым перед жителями Городка выступил Павел Северинец. Он немного рассказал о себе: инженер-геолог, журналист и писатель, шесть лет отсидевший «по политическим мотивам». Политик заявил, что за последние шесть лет количество жителей Беларуси значительно сократилось, а экономика пришла в упадок. Северинец обозначил проблемные вопросы: низкие пенсии, отток кадров в Россию, отсутствие рабочих мест в Беларуси, отсутствие белорусскоязычного университета. Решение всех проблем, по мнению политика — в смене власти.





— Свабоду не даюць проста так, яе трэба заваяваць. Мы гатовыя пачынаць масавыя мірныя акцыі пратэсту ў малых гарадах, калі Лукашэнка будзе балатавацца на выбарах. Лукашэнка павінен сысці, Ярмошына ў ЦВК нам не патрэбная. Калі будуць нас разганяць ці не зарэгіструюць адзінага кандыдата, мы пачнём байкот. Агульны нацыянальны байкот можа скончыцца нацыянальнай забастоўкай. Давайце дружна возьмемся, каб мы змаглі сказаць: верым, можам, пераможам. Жыве Беларусь!

— Следующее слово мы передадим руководителю ОГП Николаю…

— Нет, не угадал, — засмеялся Юрий Губаревич и напомнил о жеребьевке, которая прошла до начала выступлений.





Руководитель «За Свободу» тоже рассказал свою биографию и отметил, что знает, как изменить ситуацию в стране. Правда, только в теории.

— Для нас арыентыр — заходняя дэмакратыя, гэта арыентыр, як будаваць краіну. А ці рэальна змяніць нешта? 25 гадоў мы топчымся на месцы. Я веру, што гэта магчыма. Людзям патрэбна альтэрнатыва, калі людзі пабачаць, што мільёны па ўсей Беларусі хочуць пераменаў, яны таксама павераць у гэта. Я гатоў за гэта ўзяць адказнасць.

Николай Козлов сразу признался, что политический опыт у него небольшой.





— Но зато с амбициями у меня все в порядке, — заявил Козлов. Он рассказал о своей службе в горячих точках и 17 годах службы в уголовном розыске. — На чем сегодня стоит Лукашенко? Лукашенко стоит на коррупции, которая пронизала всю вертикаль. Что такое Дрозды? Это коррупция, это покупка чиновников президентом. Заработать на такие блага сами чиновники не могут. В этой сфере — коррупции — я профессионал, я раскрыл не одно коррупционного преступление. Но что может один человек? Ровным счетом ничего, поэтому за мной большая профессиональная команда, которой нет ни у одной политической структуры. У нас есть возможность и все специалисты, чтобы решить все сложные вопросы, которые есть в нашей стране: проблему с рабочими местами, с медициной. Мы можем решить эти проблемы, давайте объединяться.

Алексей Янукевич заявил, что у него нет стратегии победы и замены Лукашенко в 2020-м году. Но он уверен, что эти выборы будут важными.





— У свядомасці нашых суайчыннікаў ёсць толькі адна альтэрнатыва Лукашэнку — гэта Пуцін, гэта Масква. І нам трэба на гэтых выбарах сцвердзіць, што іншая альтэрнатыва ёсць, што ў нас ёсць сіла, якая можа перамагчы Лукашэнку, сіла, якой можна давяраць, і гэтая сіла — нацянальная апазіцыя Беларусі, ­- заявил Янукевич.

Политик также отметил, что после каждых выборов оппозиция теряла потенциал, поэтому теперь ей необходимо его нарастить и сохранить — иметь около 30% единомышленников среди избирателей. Для этого у Янукевича есть план: направить Беларусь в НАТО и ЕС, завоевать доверие всех блогеров, настроить отношения оппозиции с белорусским бизнесом.

— Я перакананы, што перамогу не ў 2020-м, але неўзабаве мы абавязкова атрымаем. Нацыянальная рэканкіста пачынаецца сёння тут, у Гарадку. Жыве Беларусь!

Ольга Ковалькова в своем выступлении отметила, что она самый молодой кандидат на «единого» — ей 36 лет. Ковалькова считает, что для изменения ситуации с выборами, людям необходимо стать членами избирательных комиссий.





— Лукашэнка — гэта не нешта вялікае, гэта звычайны чалавек, проста за 25 год ён нас усіх запужаў. Але калі мне кажуць, што няма альтэрнатывы Лукашэнке, я задаю пытанне: а што ён зрабіў за 25 год? Можа, у сельскай гаспадарцы нешта добрае? Ці з эканомікай? Не, усё стала толькі горш. Таму я не разумею, навошта чакаць прыхода да ўлады, калі нешта можна рабіць ужо сёння.

Вопросов от собравшихся кандидатам было немного. Часть из них задали активисты политических партий — члены штаба «Народного голосования», часть местные жители.

Сколько в стране должно быть правоохранителей и какие зарплаты у них должны быть?

Павел Северинец: Па колькасці міліцыянтаў на душу насельніцтва Беларусь займае першае месца ў Еўропе: у нас каля 1400 праваахоўнікаў на 100 тысяч чалавек. У Еўропе ў два-тры разы менш. Нам трэба імкнуцца к такому, бо праядаецца вялікая частка бюджэту, бо заробкі ў насельніцтва жабрацкія, а колькасць праваахоўнікаў зашкальвае.

Не занимаются ли кандидаты на «единого» популизмом?

Юрий Губаревич: Думаю, што не. На хвалі папулізму прыйшоў Лукашэнка: ён даваў абяцанні, якія нельга выканаць, відавочна, што ён гэта і зараз не робіць. Але народ хвалююць пытанні, на якія я маю адказ: што рабіць з нізкай якасцю медыцыны? Як можна ва ўмовах, калі табе пагражае прызыў у войска, скончыць адукацыю? Але калі людзі пабачуць альтэрнатыву, якая дасць ім адказы на іх пытанні, мы зможам нешта зрабіць. Калі мы будзем паўтараць «Далой Лукашэнку», мы будзем і далей таптацца на месцы.

Что надо сделать и как договориться с властью, чтобы выборы были честными?

Николай Козлов: На базе ОГП был разработан законопроект об изменении избирательного законодательства, но его не приняли. Основные вещи, которые можно сделать без изменения законодательства: упорядочить досрочное голосование, во время которого проходят основные фальсификации; чтобы включили в комиссии представителей партий; ввести требование к комиссиям — пусть поднимают бюллетени и показывают, за кого проголосовал человек. Вот хотя бы три эти базовые вещи можно сделать, но никто не соглашается. Договориться с властями о честных выборах практически невозможно.

Существует ли среди кандидатов на «единого» конкуренция?

Алексей Янукевич: Канешне, канкурэнцыя існуе. Калі б яе не было, усе б пагадзіліся на прапанову партыі БНФ без усялякіх праймерыз прызнаць Паўла Севярынца адзіным кандыдатам і ісці наперад. Не пагадзіліся, ёсць канкурэнцыя, але праблемы ў гэтым я не бачу.

Сможет ли команда единого кандидата противостоять Анне Канопацкой, если она выдвинется как независимый кандидат?

Алексей Янукевич: У нас хапае фантомных боляў і без яе, таму ніхто ёй супрацьстаяць не збіраецца.

Что будет, если Лукашенко останется еще на пять лет?

Ольга Ковалькова: Я вам скажу шчыра, мы не ведаем, як будзе, але лёгка не будзе — гэта дакладна. Таму, хто прыйдзе пасля Лукашэнкі, застануцца бязмежныя крыдыты, якія мы набралі, мы не ведаем, ёсць лі ў нас ЗВР, ці яны толькі на паперах тыя грошы, аб якіх ён кажа. Але калі дэмакраты прыйдуць да ўлады, будзе свет у канцы, мы будзем бачыць, што будуем краіну на падмурках дэмакратыі.

«А дальше что?»

Встреча кандидатов с народом закончилась голосованием: в прозрачную урну свои бюллетени опустили восемь зарегистрированных в Городке жителей. За Юрия Губаревича проголосовало 4 человека, за Павла Северинца — трое, за Алексея Янукевича — один.





Сотрудница школы Светлана голосовать не пошла — никто из кандидатов ее не впечатлил.

— Вы знаете, вот я слушала их и у них у всех одна цель — сделать свободными выборы. А дальше что? Вот они сами говорят, что людям неважны выборы, но все их выступления о том, что выборы должны быть свободными. Знаете, простому человеку все это неинтересно, его таким не убедить голосовать за себя, — пояснила свое решение не принимать участие в голосовании Светлана.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY