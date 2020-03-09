«В 80% сделок покупателя находим за 3 недели» – директор АН «Престиж» рассказал, что помогает продать квартиру быстро

Помимо Беларуси, «Престиж» хорошо известен и за границей. У компании открыты офисы в крупных городах России, налажено сотрудничество с большинством застройщиков. Из-за разницы в системах ценообразования, признается руководитель агентства, в России работать сложнее. При этом компания с белорусскими корнями сумела завоевать авторитет и там:

– Требования к рынку услуг в России выше, чем в Беларуси. Там нет лицензирования, ставок и процентов, и люди хотят четко понимать, за что платят деньги. При этом риэлтерская среда очень разношерстная. На одни и те же услуги компании выставляют кардинально разные цены, вводя клиента в замешательство: «К кому обратиться?». Соответственно, когда в компанию обращается заинтересованный в продаже человек, недостаточно сказать, что «в рамках 386-го постановления услуга стоит 3% от сделки». Потребитель хочет понимать, за что этот чек, что конкретно он получит, заплатив деньги. В таких условиях необходимо знать наверняка, чем ты лучше ИП-шников и других агентств, где услуги стоят дешевле. Нужно четко осознавать, чем ты можешь быть полезным клиенту и почему обратиться нужно к тебе, а не к конкурентам. Как раз в этом вопросе важную роль играют сервисы компании, репутация и качество оказанных услуг.

С каждым из клиентов мы составляем дорожную карту запланированной работы. По схеме становится наглядно, за что человек платит. Клиент имеет возможность сравнить услуги, которые осуществляем мы, с тем, что предлагают конкуренты, и сделать выбор. Практически всегда люди возвращаются.

Кроме того, у нас налажено сотрудничество со всеми застройщиками с хорошей репутацией. Если, к примеру, надо продать квартиру в Беларуси и приобрести в Санкт-Петербурге или Москве, достаточно просто обратиться в наш офис и ваш вопрос будет решен комплексно.