|
«Продала все и уехала в Америку». Минчане пытаются оспорить сделку купли-продажи квартиры, чтобы вернуть свои деньги
09.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
6 лет назад суд вынес приговор по делу кооператива «Альянс взаимного доверия». Тогда зампреда финансовой пирамиды приговорили вернуть все деньги вкладчикам. Уже назавтра должница продала недвижимость и скрылась за границей. Потерпевшие не понимают: «Почему квартира не была под арестом, если мошенничество касалось сотен тысяч долларов?». С тех пор вкладчики ходят по судам, но так и не получили никаких выплат. Есть ли перспективы вернуть хоть что-то, разбирался Realt.by.
Суть конфликта
История классическая. Кооператив «Альянс взаимного доверия» был создан в 2009 году. Вложить средства под большой процент (до 80% годовых) мог любой желающий. Заработать планировалось на микрозаймах – быстрых и дорогих. И действительно, около 5 лет «пирамида» работала, но в 2014 году все обрушилось в один миг. За несколько дней до отчетного собрания председатель финансовой организации Галина Пецукевич и ее сестра-близняшка Татьяна Катович улетели в США. На этом связь с ними была прервана, как и возможность вернуть вложенные деньги.
Потерпевшими по делу проходят 156 человек, а ущерб оценен в 1 миллион долларов. Однако прошло 6 лет, а справедливость до сих пор не восстановлена. Сестры находятся в розыске, и надежд на их экстрадицию у потерпевших уже практически не осталось:
– Первым забил тревогу один из вкладчиков. Он подал иск на кооператив, чтобы разобраться в ситуации. Следом кооператив подал иск на заместителя председателя, и 20 марта 2014 года выиграл дело решением суда. Я и несколько других вкладчиков подали также иски на кооператив и тоже выиграли. Дальше мы поменяли взыскателя – исключив из связки кооператив в судебном порядке, переводя долг на себя. Это было сделано, чтобы человек не ушел от ответственности. Но, как видно, не помогло, – поделились с Realt.byпотерпевшие.
Со слов участников процесса, решение о признании вины заместителя председателя вступило в силу 1 апреля 2014 года, а уже 2 апреля женщина продала квартиру и вскоре уехала за границу. Люди не верят, что должница вернется в страну, а потому единственной возможностью вернуть свои деньги хотя бы частично видят в признании сделки купли-продажи жилья мнимой. В этом случае, по мнению вкладчиков, квартиру вернут бывшей собственнице, арестуют и реализуют в пользу потерпевших:
– Если бы она продала квартиру и с этих денег рассчиталась с вкладчиками – проблем бы не было, но она продала квартиру и сбежала с деньгами в США. При этом по бумагам видно, что сделка договорная, – считают собственники.
Почему потерпевшие считают сделку мнимой
Потерпевшие обратились в суд, чтобы признать сделку купли-продажи квартиры недействительной. Позиция истца базируется на том, что квартира была продана на следующий день после вступления приговора по делу Катович Т.Я. в силу, носит мнимый характер и была оформлена лишь для того, чтобы Катович Т.Я. смогла уклониться от решения суда и сохранить деньги:
«Условия договора купли-продажи квартиры заключены фактически для сохранения Катович Т.Я. своей собственности, с целью уклонения от исполнения судебных постановлений, для предотвращения обращения взыскания на данное недвижимое имущество в счет имеющихся у Катович Т. Я. денежных обязательств», – приходит к выводу истец.
В качестве аргумента истец приводит факт знакомства продавца и покупателя недвижимости (2 апреля 2014 года, помимо спорного объекта недвижимости, была совершена и другая сделка между покупательницей и матерью Катович Т.Я.). Кроме того, в деле есть рассрочка, и, как считает истец, ее сроки давно исчерпаны, а квартира все еще находится в залоге у продавца.
На мнимость сделки, по мнению участников процесса, указывает и то, что оформление квартиры в собственность и ее отчуждение ответчица совершила в один день, на момент сделки отсутствовала регистрация в квартире, а покупательница фактически не проживает в ней. Среди исковых требований было: установить факт ничтожности сделки, признать госрегистрацию договора купли-продажи квартиры недействительной и наложить арест на помещение в целях обеспечения иска.
Решение суда
13 сентября 2019 года Суд Заводского района вынес решение отказать в иске. В мотивировочной части отмечено, что спорную квартиру подобрали в агентстве недвижимости «Твоя столица», куда покупательница обратилась за помощью в решении жилищных условий.
Кроме того, суд установил, что договор купли-продажи сторонами исполнен. Об этом свидетельствует расписка от 25 мая 2019 года, присланная Катович Т.Я. из США. В ходе судебного разбирательства также установлено, что переход права собственности на квартиру был зарегистрирован 3 апреля 2014 года. С тех пор новый собственник несет расходы по спорному жилому помещению, оплачивая коммунальные платежи и оказанные услуги.
«Доводы истца о совершении покупательницей двух сделок в один день, в том числе по продаже принадлежащей ей квартиры матери Катович Т. Я., что подтверждает фактическое знакомство ответчиков; приобретение спорной квартиры на крайне невыгодных условиях; спешка сторон в оформлении сделки в ускоренном порядке; формальное оформление квартиры в собственность; наличие обременений на квартиру и иные доводы суд счел несостоятельными и не имеющими правового значения для установления мнимости сделки».
Комментарий агентства недвижимости «Твоя столица»
Ситуацию прокомментировал руководитель отдела договорной и общеправовой работы агентства недвижимости «Твоя столица» АндрейКудакаев:
– С юридической точки зрения сделка была проведена без каких-либо нарушений. Ни обременений, ни арестов, ни запретов на отчуждение объекта недвижимости не было. Законность сделки проверил риэлтер, удостоверил нотариус. Работа специалиста по недвижимости была выполнена на 100%, признать договор купли-продажи недействительным не получится.
Вспоминая обстоятельства сделки, юрист отмечает:
– В связи с тем, что продавец спешила уехать за границу, сделку проводили в сжатые сроки, собственница даже согласилась на рассрочку платежа. В целом ничего необычного здесь нет. Такие сделки мы проводим регулярно. Если у покупателя, скажем, нет возможности взять банковский кредит или одолжить недостающую часть у знакомых или родственников, а продавец заинтересован в быстрой реализации имущества, собственник может предоставить рассрочку от года до двух лет.
Что касается цены объекта, то стоимость была рыночной. Двухкомнатная квартира имеет удобное расположение, хорошую планировку, «свежий» ремонт, находится в новом доме. На тот момент $ 210 тыс. – была адекватная цена для данного объекта, особенно в рассрочку.
Были стороны знакомы между собой или нет, ответить не могу. Предполагаю, что нет, иначе не стали бы обращаться в агентство недвижимости за помощью в проведении сделки. Самостоятельно договорились бы об условиях, оформили договор купли-продажи, не переплачивая процент специалисту по недвижимости.
Мнение независимого адвоката
К аналогичному выводу пришел и адвокат Arzinger Law Offices Александр Солопов. По мнению специалиста, вернуть деньги через оспаривание сделки купли-продажи недвижимости у потерпевших не получится:
– К сожалению, даже у добросовестного покупателя недвижимости есть риск лишиться квартиры, но только если этот объект недвижимости и был целью мошенника. Тогда квартиру вернут первому владельцу. Однако это не наш случай. В данной ситуации сделка проведена законно. На момент продажи объект был юридически «чист» – ни запретов, ни арестов не было. Оспорить ее сегодня не представляется возможным.
По моему мнению, налицо и фактические последствия сделки – продавец получил денежные средства (пусть и в рассрочку) и в настоящее время в квартире не проживает, свое имущество там не хранит и т.д. То есть, реальные последствия сделки есть.
Как следует из
С другой стороны, в таких процессах всегда стоит внимательно относиться к объекту потери. Приведу пример с громким скандалом по делу «АвтоКомпаниСевен», где потерпевшие отдали свои машины в «комиссионку», но деньги так и не получили. В итоге люди пошли в суды, и тем, кому хватило прозорливости написать в первоначальных заявлениях «автомобиль», вернули машину, расторгнув сделки купли-продажи. Тот, кто указал о завладении деньгами, до сих пор их ждет…
Безусловно, дело «Альянса взаимного доверия» очень сложное и на сегодня достичь справедливости в процессе крайне непросто. Надежд на то, что участниц организованной группы экстрадируют на родину, немного. Маловероятно и то, что на ситуацию можно повлиять через службы США, ведь вопрос привлечения к ответственности – это только часть пути. Гораздо сложнее – добиться фактического возврата похищенного.
Как правило, суд, предупреждая возможные проблемы, накладывает арест на имущество и ограничивает выезды за границу. Почему в данном случае так не произошло – вопрос. Вероятно, это бы помогло избежать сложившейся ситуации.
К сожалению, перспектив у данного дела немного. Со своей стороны, могу лишь посоветовать ответственно подходить к вопросу инвестирования, оценивать риски. Когда человеку обещают доход выше 10% в месяц, то разум затуманивается и автоматически отключаются инстинкты самосохранения. Советую не терять голову и быть бдительными.
Читайте также:
Про обрезку деревьев и закрытый центр. Ландшафтный дизайнер из Великобритании рассказал, как сделать Минск зеленым
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Продала все и уехала в Америку». Минчане пытаются оспорить сделку купли-продажи квартиры, чтобы вернуть свои деньги
6 лет назад суд вынес приговор по делу кооператива «Альянс взаимного доверия». Тогда зампреда финансовой пирамиды приговорили вернуть все деньги вкладчикам. Уже...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)