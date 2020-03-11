«Кризисное состояние отрасли». Слуцкий сахарный завод отказался покупать на баланс акции миноритария

Источник материала: Tut.by

Подконтрольный государству Слуцкий сахарорафинадный комбинат отказался выкупить на баланс акции у своего миноритарного акционера компании «Мидас Инвест» из-за кризиса в сахарной отрасли. Это следует из ответа комбината в адрес миноритария, которое опубликовал с своем телеграм-канале представитель компании Дмитрий Наривончик.





В 2019 году «Мидас Инвест» решила продать акции Слуцкого сахарорафинадного комбината Миноблисполкому, который обладает преимущественный правом приобретения ценных бумаг. Однако власти порекомендовали обратиться на сам завод для покупки их на баланс общества.

На днях Слуцкий сахарорафинадный комбинат отказал «Мидас Инвесту».

— Выкупив у вас 165 акций нашего общества по 75 рублей, мы просто понесем убыток в 12 375 рублей, так как при кризисном состоянии комбината и сахарной отрасли Беларуси, связанном с перепроизводством сахара в России и СНГ в целом, нельзя ожидать получения экономической или иной выгоды от приобретаемых акций, — говорится в ответе Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года из четырех сахарных заводов Беларуси лишь слуцкая компания показала прибыль.

В настоящее время руководители всех сахарных заводов находятся под стражей. КГБ их подозревает в получении взяток.