ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Кризисное состояние отрасли». Слуцкий сахарный завод отказался покупать на баланс акции миноритария

11.03.2020 15:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Подконтрольный государству Слуцкий сахарорафинадный комбинат отказался выкупить на баланс акции у своего миноритарного акционера компании «Мидас Инвест» из-за кризиса в сахарной отрасли. Это следует из ответа комбината в адрес миноритария, которое опубликовал с своем телеграм-канале представитель компании Дмитрий Наривончик.


В 2019 году «Мидас Инвест» решила продать акции Слуцкого сахарорафинадного комбината Миноблисполкому, который обладает преимущественный правом приобретения ценных бумаг. Однако власти порекомендовали обратиться на сам завод для покупки их на баланс общества.

На днях Слуцкий сахарорафинадный комбинат отказал «Мидас Инвесту».

— Выкупив у вас 165 акций нашего общества по 75 рублей, мы просто понесем убыток в 12 375 рублей, так как при кризисном состоянии комбината и сахарной отрасли Беларуси, связанном с перепроизводством сахара в России и СНГ в целом, нельзя ожидать получения экономической или иной выгоды от приобретаемых акций, — говорится в ответе Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года из четырех сахарных заводов Беларуси лишь слуцкая компания показала прибыль.

В настоящее время руководители всех сахарных заводов находятся под стражей. КГБ их подозревает в получении взяток.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подконтрольный государству Слуцкий сахарорафинадный комбинат отказался выкупить на баланс акции у своего миноритарного акционера компании «Мидас Инвест» из-за...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар и евро вновь подешевели. Курсы валют в Беларуси на 11 марта 2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика