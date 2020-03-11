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Для чего Всемирный банк обучает директоров госпредприятий?

11.03.2020 16:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирный банк и ЕС завершили пилотный проект по обучению директоров госпредприятий. Теперь идут переговоры по запуску второй подобной программы. Результатами первой образовательной программы и планами на будущее поделились организаторы и участники проекта.


Фото: Reuters

В Минске завершилась девятимесячная программа обучения менеджмента государственных компаний, в которой приняли участие девять руководителей госпредприятий из Минска и регионов.

Программу «Основы корпоративного управления госпредприятий» организовали представительство Всемирного банка совместно с Бизнес-школой ИПМ при финансовой поддержке Евросоюза. Для ее прохождения выбрали заинтересованных топ-менеджеров госпредприятий, имеющих хорошие перспективы для улучшения своей деятельности.

— Мы смотрели на тех, кто жизнеспособен и работает в рыночных условиях, — говорит экономист Всемирного банка в Беларуси Кирилл Гайдук.

Разработанная в Стокгольмской школе экономики программа обучения руководителей предприятий уже не новая для Беларуси, но до сих пор к ней обращались менеджеры частного бизнеса. В прошлом году по ней впервые учились управленцы госпредприятий. Фактически руководители госкомпаний в процессе обучения разрабатывали актуальные решения по развитию своих предприятий.

— Программа позволяет руководителям понять, каким образом они могут стать более конкурентоспособными, и помогает им разработать и привести в исполнение стратегию по повышению своей эффективности, — отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Перед компаниями и частного, и государственного сектора, желающими успешно функционировать в рыночной экономике, стоят одинаковые вызовы, считает гендиректор группы компаний «КераМир» Валерий Железовский. В первую очередь, это создание эффективной модели корпоративного управления, которая позволит предприятиям формировать конкурентоспособную стратегию развития. Также переход от простого наращивания производства, актуального для развивающихся рынков, к парадигме ориентации на клиента и умения продавать свою продукцию. И связанная с этим задача — понимание людей и их ценностей, как клиентов, так и работников.

— Если для нашего поколения мотиваторами были материальные стимулы, иерархия, статусность, то молодежь меняет свои предпочтения. Поэтому задача будет состоять в том, каким образом привлекать и удерживать персонал, — поделился своим видением Валерий Железовский, выступивший в проекте ментором.

Он признает, что участники программы были не хуже подготовлены, чем люди, руководящие частным бизнесом. С этим согласился управляющий директор группы компаний ИПМ Павел Данейко, отметив, что у части госкомпаний есть перспективы стать более продуктивными.

— Мы видим, как формируется новый состав директорского корпуса. Там достаточно много людей эффективных, устремленных в будущее, которые в очень непростых по сравнению с частным бизнесом условиях реализуют интересные проекты, — комментирует Павел Данейко.

Этому будет способствовать запуск действенного корпоративного управления и разделение функций государства как регулятора и собственника. В новом подходе к управлению госкомпаниями он видит советы директоров, состоящие из людей с определенными компетенциями. Часть из них может быть знакома с лучшими практиками в отрасли, уметь решать стоящие перед компанией задачи. А другая часть — это люди из других отраслей, способные заимствовать успешные практики.

Один из участников программы, директор ОАО «Кондитерская фабрика Слодыч» Александр Нечай, рассказал, что предприятие уже реализует разработанную в процессе обучения теорию. О ее результатах говорить рано, но выручка у фабрики уже выросла.

Второй участник, директор ОАО «Світанак» Юрий Лукашевич, отмечает, что программа помогла понять, за счет чего можно улучшить работу, особенно с учетом возросшей конкуренции для компаний легкой промышленности.

— Когда мы посмотрели на основных ключевых партнеров, то увидели, что работаем с ними недостаточно профессионально. Для таких предприятий как «Світанак» направление движения — это близость к клиенту, сервис и улучшение обслуживания своих клиентов. Во время занятий мы активно искали возможность подписания контрактов с федеральными сетями Российской Федерации. Благодаря тому, что смогли их подписать, почувствовали, что на рынке Российской Федерации можем расти, — говорит Юрий Лукашевич.

Сейчас Всемирный банк ведет переговоры с Евросоюзом по запуску второй обучающей программы для топ-менеджеров госкомпаний.

Представители Всемирного банка отмечают, что часть государственных предприятий при определенных усилиях после проведения реформ может работать эффективней. Хорошим заделом на будущее будет, если хотя бы 10% руководителей из 3,5 тысяч отечественных госкомпаний пройдут подобную программу, считает Кирилл Гайдук.

 
Теги: Минск
 
 
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Всемирный банк планирует второй этап программы обучения директоров госпредприятий.
 
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