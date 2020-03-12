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Рубль на торгах снова сдал к доллару и евро на негативе по коронавирусу в мире
12.03.2020 13:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 марта белорусский рубль, который два дня отыгрывал позиции после падения в понедельник, снова начал снижаться на фоне возобновления падения цен на нефть и курса российского рубля к доллару и евро. Причиной негативного тренда стало ухудшение мировой ситуации с коронавирусом.
Доллар вырос на 1,43%, или на BYN 0,0332 — до 2,3473 рубля.
Евро подорожал на 0,98%, или на BYN 0,0257 — до 2,6471 рубля.
Российский рубль упал на 2,18%, или на BYN0,0707 — до 3,1656 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 марта белорусский рубль, который два дня отыгрывал позиции после падения в понедельник, снова начал...
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