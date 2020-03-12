Цена на уголь упала, в Кузбассе не платят зарплаты. Кому БЕЛАЗ будет продавать свои самосвалы?

Источник материала: Tut.by

В последние годы БЕЛАЗ показывал впечатляющий рост. По итогам 2018 года жодинский гигант вернулся в «клуб миллиардеров». Однако в 2019 году случился отскок. Ситуация на мировых рынках не добавляет оптимизма для покорения новых вершин в ближайшее время. Стоит задача удержать достижения прошлого года, а затем совершить очередной скачок вверх.





Где у БЕЛАЗа снизились продажи?

В 2018 году белорусская госкомпания продала продукции более чем на миллиард долларов. По итогам 2019 года объем реализации, по данным самой компании, составил 788 млн долларов. Было продано 849 единиц техники: 796 карьерных самосвалов, 9 шахтных самосвалов и 44 единицы спецтехники. Объем экспорта в целом превысил 727 млн долларов и по данному показателю прошлый год можно зачислить в пятерку наиболее успешных лет за всю историю предприятия (2011, 2012, 2017 и 2018), говорится в ответе БЕЛАЗа в ответ на вопросы TUT.BY. Чистая прибыль компания составила 266 млн рублей (около 120 млн долларов).

По данным Белстата, за рубеж было отправлено 790 самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, на 641 млн долларов. В количественном выражении падение составило более чем в 2 раза, но за счет отгрузки более дорогих машин высокой грузоподъемности доходы упали не так кардинально, говорится в официальных документах. При этом на российский рынок пришлось около 75% продаж как в количественном, так и денежном выражении. В РФ продали продукции на сумму свыше 550 млн долларов, в том числе — 593 единиц техники, говорят на БЕЛАЗе.





Вторым по объемам рынком в прошлом году стала Украина. В эту страну было отгружено 43 машины на 30 млн долларов. За ним следует Казахстан — 26 машин на 21 млн долларов.

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Поставки за пределы СНГ упали в два раза до 117 единиц, а выручка сократилась до 63,8 млн долларов. Здесь стоит выделить Монголию с 35 самосвалами на 19 млн долларов. А вот в Литву (почти все идет в порт Клайпеды) поставки снизились по сравнению с 2018 годом на 100 единиц до 32 машин на 17,8 млн долларов.

Почему снизились поставки?

В 2019 году в мировой горнодобывающей промышленности сложилась сложная ситуация, связанная с падением цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь, на уголь. Так, к концу года среднемесячная цена на энергетический уголь опустилась до 66 долларов за тонну, на коксующийся уголь — до 137 долларов за тонну, это минимум с середины 2016 года. На пиках 2018 года цена была 120 долларов и 245 долларов за тонну соответственно.





В условиях падения цен горнодобывающие компании сократили объемы добычи сырья, уменьшили капитальные затраты, вывели из эксплуатации горнодобывающее оборудование. Компании также не спешат инвестировать в новые проекты — соответственно, нет спроса на карьерную технику.

Падение цен на уголь совпало с насыщением стратегического рынка сбыта БЕЛАЗа — России.

— После кризиса 2013−2016 годов мировой рынок карьерных самосвалов не достиг пиков предыдущих циклов роста, российский же, наоборот, три года подряд превышал свое лучшее до этого историческое значение 2012 года. Объем поставленных в Россию большегрузных карьерных самосвалов за 4 последних года (2016−2019) на 21% превышает уровень предыдущей пятилетки и более чем в 2 раза — уровень 2006−2010 годов, — сказали TUT.BY на жодинском автогиганте.

Из-за чего просел Кузбасс?

Наиболее востребована техника БЕЛАЗ была как раз в угольной промышленности — 46% от общего объема продаж. На долю металлургической и железорудной промышленности пришлось 12%, предприятий алмазо- и золотодобывающей промышленности, а также нерудной и строительной отрасли — по 9%, аутсорсинговых компаний — 8%, цветной металлургии — 6%, химической промышленности — 4%.





Можно сказать, что отдельный рынок сбыта белорусских самосвалов — это угольные разрезы на Кузбассе. Там сложилась непростая ситуация. Кузбасс вышел на первое место среди регионов России по зарплатным долгам. По данным Госкомстата, на 1 февраля 2020 года этот показатель в регионе составлял 268,1 млн российских рублей.

— Основной объем задолженности сложился в угольной отрасли. Задолженность по заработной плате на отдельных угольных предприятиях региона, в основном в организациях, находящихся в стадии банкротства, сформировалась из-за сложной ситуации на мировых угольных рынках, связанной с падением как спроса, так и цен на уголь, — сообщили РИА Новости в департаменте труда и занятости населения Кемеровской области.

В 2018 году угольные предприятия Кемеровской области добыли 255 миллионов тонн угля. В 2019 году — 250 миллионов. В этом году по итогам января произошел спад еще на 11%, сказал глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

— У нас будет снижение по добычи в этом году. В прошлом году снижения не было, мы накопили большие остатки на складах, нам невозможно быстро остановить производство. Это не Ferrari, когда ты нажал на газ, потом на тормоз и остановился. К сожалению, процесс производства, особенно в угольной отрасли, требует времени, — отметил губернатор в интервью «России 24» .

Еще одним фактором уменьшения получаемого в Кузбассе угля Цивилев назвал смещение основного направления сбыта. Европейское направление из-за теплой зимы и дешевого газа стало неперспективным, а под восточное направление — на страны Азиатско-Тихоокеанского региона — угольщики перестроиться не успели.

Как сработали конкуренты?

За 2019 год мировые продажи большегрузных карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 тонн и выше сократились на 23%. Падение продаж произошло почти во всех регионах мира: СНГ (без России) — на 50%, Африка — на 41%, Азия — на 39%, Европа — на 19%, Россия — 6%, Латинская Америка — на 4,5%.





Поэтому неудивительно, что сокращение объемов поставок наблюдается не только у БЕЛАЗа. Его конкуренты также столкнулись с сокращением спроса. Американский производитель Caterpillar зафиксировал падение продаж крупной техники на 15%. Наибольшее сокращение произошло в Европе и на Ближнем Востоке. Японская компания Komatsu по итогам апреля — сентября 2019 года зафиксировала падение продаж строительной и горнодобывающей техники на 7,4%.

Аналитики Morgan Stanley считают , что спрос на спецтехнику будет снижаться и дальше.

Снижение спроса на свою продукцию Caterpillar объяснил глобальной экономической неопределенностью. Из-за опасений по поводу замедления роста мировой экономики клиенты воздерживаются от крупных покупок.

Согласно прогнозу МВФ, рост мировой экономики в этом году будет самым слабым после рецессии 2009 года. На сырьевые рынки влияет и коронавирус.

Какое будущее ждет БЕЛАЗ?

В бизнес-плане жодинского завода на текущий год объем реализации заложен практически на уровне 2019 года — более 750 млн долларов. На БЕЛАЗе подчеркивают, что это выше среднегодового значения за 2006−2019 годы на 100 млн долларов, и считают, что гораздо объективнее оценивать результаты работы автозавода в разрезе пятилеток. Дело в том, что развитие мирового рынка карьерной техники имеет ярко выраженную цикличность.





— За последние 14 лет мы наблюдали три цикла с пиками продаж в 2008, 2012 и 2018 и «дном» в 2009 и 2016 годах. Сравнение наших продаж за последние 15 лет (2006−2020) показывает, что с каждой последующей пятилеткой их общая сумма увеличивается: 2,6 млрд долларов, 3,5 млрд долларов, 3,8 млрд долларов соответственно, — отметили на жодинском предприятии.

В сложившихся условиях БЕЛАЗ надеется «минимизировать негативное влияние внешних факторов и, диверсифицировав экспорт, обеспечить максимально возможный объем продаж в 2020 году».

Компенсировать падение спроса на основном рынке России на жодинском предприятии намерены наращиванием поставок продукции в страны дальнего зарубежья и СНГ. По оценкам аналитиков БЕЛАЗа, экспорт поставок в дальнее зарубежье должен вырасти на 270% к уровню 2019 года, а доля этого региона в общих продажах приблизится к 30%.

Примерно на 20% вырастут продажи и в страны СНГ (без России) — за счет роста экспорта в Казахстан, Узбекистан, Армению, поддержания на высоком уровне поставок в Украину.

— На российском рынке и странах СНГ сейчас идет спад. Но в странах дальнего зарубежья таких как Австралия, Чили, Перу, Индонезия наблюдается рост. Поэтому мы очень надеемся на ряд рынков дальнего зарубежья, — говорит заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике — директор маркетинг-центра БЕЛАЗа Константин Рыльцов, слова которого приводит сайт предприятия.





В январе жодинский завод начал реализацию крупного контракта с индийской угледобывающей компанией Coal India на поставку 77 самосвалов грузоподъемностью 136 тонн. Он предполагает не только поставку самосвалов, но и создание инфраструктуры для их обслуживания, а также поставку запчастей и сервис в течение восьми лет.

— Сейчас в Индии проходит второй тендер на приобретение 96 машин грузоподъемностью 220 тонн. Мы тоже в нем участвуем. Для нас в Индии намечаются очень серьезные контракты, которые могут принести 250 млн долларов, — сказал Рыльцов.

Большой потенциал имеет рынок карьерной техники Латинской Америки. Два года назад БЕЛАЗ зарегистрировал в Чили дочернее предприятие, и уже в прошлом году после 8-летнего перерыва осуществил первые поставки своих 90-тонников на выставку с их последующей реализацией.

— На этой площадке мы сможет демонстрировать потенциальным партнерам из соседних стран — Перу, Аргентины, Боливии, что и на рынке Латинской Америки уже есть работающие карьерники из Беларуси, — говорит Рыльцов.

В Индонезии также имеются хорошие перспективы.

— За последние 5 лет страна стабильно входит в тройку самых крупных рынков по продажам карьерной техники. Там есть все наши конкуренты. Но мы пытаемся их потеснить. БЕЛАЗ на протяжении последних четырех лет в эту страну поставил более 50 машин грузоподъемностью 110−130 тонн, — говорит Рыльцов.

Серьезная работа ведется и на рынке Монголии.

— В этому году планируется новая поставка монгольским партнерам не менее 40−50 единиц техники грузоподъемностью 110−130 тонн, а возможно и более тяжелых 220-тонных машин, — резюмирует отметил том-менеджер жодинского автогиганта.



Фото: БЕЛАЗ Наибольший удельный вес в мировых продажах имеют 90-тонные самосвалы: за последние 12 лет в среднем он составляет 50% — это больше, чем у любого другого класса грузоподъемности. Для сравнения, удельный вес в продажах 130- и 220-тонных машин составляет в среднем по 17%. Исходя из такой тенденции спроса, БЕЛАЗ занимается активным продвижением 90-тонников на мировой рынок. На ближайшие 5 лет поставлена задача выйти в данном классе грузоподъемности на уровень 20% рынка с нынешних 6,3%, что позволит при сохранении существующих долей в классах, где первенствуют 130- и 220-тонные белорусские самосвалы, занять более 30% мирового рынка в целом.