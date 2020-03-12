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Организаторы Дня Воли в Минске решили пока не отказываться от проведения концерта и митинга 22 марта
12.03.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оргкомитет по празднованию Дня Воли в Минске пока не отказывается от проведения концерта и митинга 22 марта, рассказал TUT.BY лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.
Напомним, 11 февраля организаторы концерта-митинга в Минске ко Дню Воли
12 марта Министерство здравоохранения Беларуси выступило с предложением
Но оргкомитет, подавший заявку на проведение Дня Воли в Минске, свою заявку пока отзывать не планирует.
— Канкрэтнага рашэння па каранціне яшчэ няма. Таму мы пакуль не плануем адмяняць святкаванне Дня Волі. Па стане на сярэдзіну дня 12 сакавіка намі прынята такое рашэнне, — рассказал Юрий Губаревич.
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Организаторы Дня Воли в Минске решили пока не отказываться от проведения концерта и митинга 22 марта
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