Организаторы Дня Воли в Минске решили пока не отказываться от проведения концерта и митинга 22 марта

Источник материала: Tut.by

Оргкомитет по празднованию Дня Воли в Минске пока не отказывается от проведения концерта и митинга 22 марта, рассказал TUT.BY лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, 11 февраля организаторы концерта-митинга в Минске ко Дню Воли подали заявку в Мингорисполком на проведение мероприятия на «одной из тусовочных молодежных площадок Минска». Мингорисполком на заявку пока не ответил. 11 марта организаторы Дня Воли в Гродно отказались от массового празднования из-за коронавируса и решили провести другие мероприятия, не предусматривающие массового сбора людей в одном месте.

12 марта Министерство здравоохранения Беларуси выступило с предложением ограничить массовые мероприятия .

Но оргкомитет, подавший заявку на проведение Дня Воли в Минске, свою заявку пока отзывать не планирует.

— Канкрэтнага рашэння па каранціне яшчэ няма. Таму мы пакуль не плануем адмяняць святкаванне Дня Волі. Па стане на сярэдзіну дня 12 сакавіка намі прынята такое рашэнне, — рассказал Юрий Губаревич.