Россия почти компенсировала Украине спад поставок белорусского дизтоплива

Источник материала: Tut.by

Поставки российского дизельного топлива в Украину в феврале увеличились на 40% по сравнению с январем и позволили частично компенсировать снижение импорта из Беларуси. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.





Баланс украинского рынка дизтоплива в феврале составил 448,4 тыс. тонн. Украинские НПЗ заняли около 14% рынка (64 тыс. тонн), остальное — импорт (384 тыс. тонн).

Доля российского дизеля составила 45%. Из РФ было импортировано 200,8 тыс. тонн, что на 58,6 тыс. тонн больше, чем в январе. Основной прирост пришелся на канал поставок через трубопроводный терминал в Гомеле, с которого отгрузки в Украину в феврале увеличились до 118 тыс. тонн с с 75 тыс. тонн в январе. Прямые ж/д-поставки выросли с 36,7 до 50 тыс. тонн. Поставки через терминалы трубопровода «ПрикарпатЗападтранса», которые облагаются 4%-й пошлиной, в феврале практически сохранились на уровне января и составили 33 тыс. тонн. «ПрикарпатЗападтранс» наполовину принадлежит белорусскому бизнесмену Николаю Воробью.

Рост импорта из России позволил компенсировать большую часть «выпавших» из баланса объемов белорусского дизеля, отмечают в А-95. В феврале Мозырский НПЗ и новополоцкий «Нафтан» поставили в Украину 92,6 тыс. тонн, включая 6,8 тыс. тонн по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс». Для сравнения, среднемесячный объем поставок в 2019 году превышал 200 тыс. тонн, а в пиковый сезон августа-сентября, достигал 300 тыс. тонн дизеля. Ожидалось, что в 2020 году объем импорта из Беларуси будет составлять 250 тыс. тонн в месяц.

Стоит отметить, что в январе-феврале 2020 года Беларусь нарастила поставки бензинов в Украину на 37%, до 105,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Поставки белорусского бензина в Украину выросли, несмотря на снижение поставок российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

С 1 января 2020 года Беларусь не имеет долгосрочных контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти. Причина — спор вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти.

В январе-феврале белорусские НПЗ работали на загрузке 50%, они переработали около 1,8 млн тонн нефти при плане 3,6−4 млн тонн. Такие объемы переработки нефти позволяют обеспечивать потребности внутреннего рынка и «критический объем экспорта», считают в «Белнефтехиме».