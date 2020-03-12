«Дали деньги арендодателю авансом, а теперь он не хочет их возвращать». Квартиросъемщики пытаются вернуть оплату за «непрожитые» дни

Можно ли купить дом в рассрочку и с какими подводными камнями придется столкнуться? Что нужно сделать и какие условия соблюсти, чтобы стать на очередь нуждающихся? Как правильно поступить, если арендодатель не хочет возвращать деньги, выданные авансом? Самые интересные случаи на рынке недвижимости и комментарии специалистов — в нашей подборке «вопрос-ответ».
Читатель Realt.by под ником big_20 описывает вполне стандартную ситуацию на рынке арендного жилья: «Сняли квартиру с заключением договора жилого помещения без указания срока (прожили больше года). Оплату производили в первых числах месяца, все было хорошо. В связи с обстоятельствами пришлось съехать раньше (прожили 14 дней в месяце). Договор расторгли 14 числом, но наймодатель отказывается возвращать деньги за оставшиеся пол месяца. Имеет ли он право присвоить себе деньги? Как стоит повести себя в этой ситуации?
— Если в договоре найма жилого помещения срок не определен, данный договор считается заключенным на неопределенный срок. Согласно п.2 ст.62 ЖК наниматель вправе расторгнуть договор найма в любое время в соответствии с ЖК после исполнения своих обязательств перед наймодателем. Для разрешения изложенной ситуации, прежде всего, необходимо изучить условия заключенного договора найма.
Как следует из текста запроса, плату за найм жилого помещения наниматель вносил авансом, а не в месяц, следующий за месяцем проживания. Предположительно, такое условие оплаты было дополнительно оговорено в договоре найма. Следовательно, и порядок расчетов и возврата оплаты в случае выезда нанимателя также должен был быть оговорен в условиях данного договора. Если такое условие в договоре не предусмотрено, а использована стандартная форма договора, установленная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.09.2006 N 1191, необходимо будет доказать передачу денежных средств наймодателю.
Читатель Realt.by под ником Andrew Korevo спрашивает, можно ли стать на очередь нуждающихся, если уже есть государственная арендная квартира: «Девушка получила государственную квартиру по бессрочному договору найма жилья (в 2010 году), так как является сиротой. Если она выйдет замуж, будет ли возможность стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий как молодая семья, если девушка расторгнет договор найма? Или это будет считаться ухудшением жилищных условий и стать на очередь в течение 5 лет будет нельзя никому из семьи? Также подскажите, имеет ли девушка-сирота право на льготный кредит, имея арендную квартиру по бессрочному договору?»
— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, чтобы стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как молодая семья необходимо в частности не быть нанимателем жилого помещения государственного жилищного фонда.
Непосредственно расторжение договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда не является основанием для ухудшения жилищных условий. Однако при расторжении договора найма необходимо будет зарегистрироваться по новому месту жительства, возможно, заключить договор найма жилого помещения частного жилищного фонда. А вот после данных действий уже и произойдет ухудшение жилищных условий.
Например, девушка заключает договор найма жилого помещения частного жилищного фонда и регистрируется в нем или не в нем — в данной ситуации произойдет ухудшение жилищных условий, так как ранее она была обеспечена жилым помещением общей площадью пятнадцать квадратных метров и более (в Минске – десять квадратных метров и более) на одного человека. Или, например, девушка регистрируется в жилом помещении родителей мужа, после регистрации возникает основание для признания ее и мужа нуждающимися в улучшении жилищных условий как молодая семья. Однако до регистрации девушка нуждающейся не была и имела в пользовании в данном населенном пункте жилое помещение общей площадью пятнадцать квадратных метров и более на одного человека, а значит, произойдет ухудшение жилищных условий.
При этом граждане, ухудшившие свои жилищные условия, не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение пяти лет со дня ухудшения их жилищных условий.
Что касается прав на льготный кредит, имея арендную квартиру по бессрочному договору, то само по себе жилое помещение государственного жилищного фонда не влияет на господдержку. Ключевым моментом будет нуждаемость в улучшении жилищных условий. В данной ситуации при наличии бессрочного договора найма на жилое помещение государственного жилищного фонда девушку просто не поставят на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и соответственно претендовать на господдержку она не сможет.
Также в данной ситуации возникает вопрос целесообразности отказа от жилого помещения государственного жилищного фонда ради постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как молодая семья по общей очереди. Вряд ли можно назвать полноценным разменом отдельной квартиры, пускай и государственной на общую очередь, которая если и подойдет, то явно даже не через одно десятилетие.
Читатель под ником bazar_by хочет купить дом в рассрочку, но не знает, как правильно поступить в этой ситуации: «Как правильно оформить такой вид рассрочки, какие есть риски у меня (смерть продавца, долги через ОПИ и др.)? Дом будет в моей собственности и в залоге, или он будет моим только после 18 месяцев (выполнения договора по выплатам)? Если он не в моей собственности, надо ли будет подъезжать вновь к регистратору, когда выполню условия по выплатам спустя 18 месяцев или предварительный составленный договор подразумевает мою собственность на дом при выполнении обязательств по выплатам?»
— С такой большой рассрочкой платежа мы такие сделки не проводим, потому что не сможем в дальнейшем влиять на ситуацию. Собственником Вы станете только после окончательного расчета. Риски есть и потом споры решаются в судебном порядке. Возьмите потребительский кредит на недостающую сумму. Это безопаснее.
Александра Андреева спрашивает, может ли дарственная на квартиру в Минском районе повлиять на место в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий: «Стали на очередь на улучшение жилищных условий как молодая семья в Минске в 2016, но в 2018 родители жены оформили дарственную на квартиру в Минском районе. В той квартире прописан только отец жены на данный момент и условий для проживания там нет никаких. Остаёмся ли мы на очереди или нет, и обязаны ли мы и по месту постановки на учёт нуждающихся сообщить о получении дарственной на квартиру?»
— С 01 января 2020 года вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса Республики Беларусь, в частности изменились подходы к постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей Минска и Минского района. До 01 января 2020 года учитывались для данного основания только жилые помещения расположенные исключительно в населенном пункте по месту принятия на учет.
В соответствии с пунктом 1 статьи 188 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, настоящий Кодекс применяется к жилищным отношениям, возникшим после вступления его в силу. По жилищным отношениям, возникшим до вступления в силу настоящего Кодекса, он применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после вступления его в силу.
Соответственно в Вашей ситуации, Вы были приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по устаревшим сейчас основаниям (когда учитывались только жилые помещения расположенные исключительно в населенном пункте по месту принятия на учет) и так как квартира в Минском районе была оформлена в дар в 2018 году, то есть до 01 января 2020 г., то соответственно, данное дарение не должно повлиять на Вашу очередь. Закон не имеет обратной силы. Новые правила применяются к жилищным отношениям, возникшим только после вступления их в силу. Сообщать о дарении Вам никуда не надо.