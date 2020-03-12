«Дали деньги арендодателю авансом, а теперь он не хочет их возвращать». Квартиросъемщики пытаются вернуть оплату за «непрожитые» дни

Читатель Realt.by под ником big_20 описывает вполне стандартную ситуацию на рынке арендного жилья: «Сняли квартиру с заключением договора жилого помещения без указания срока (прожили больше года). Оплату производили в первых числах месяца, все было хорошо. В связи с обстоятельствами пришлось съехать раньше (прожили 14 дней в месяце). Договор расторгли 14 числом, но наймодатель отказывается возвращать деньги за оставшиеся пол месяца. Имеет ли он право присвоить себе деньги? Как стоит повести себя в этой ситуации?

Отвечает начальник отдела аренды жилья АН «Твоя Столица» Маргарита Почицкая :

— Если в договоре найма жилого помещения срок не определен, данный договор считается заключенным на неопределенный срок. Согласно п.2 ст.62 ЖК наниматель вправе расторгнуть договор найма в любое время в соответствии с ЖК после исполнения своих обязательств перед наймодателем. Для разрешения изложенной ситуации, прежде всего, необходимо изучить условия заключенного договора найма.

Как следует из текста запроса, плату за найм жилого помещения наниматель вносил авансом, а не в месяц, следующий за месяцем проживания. Предположительно, такое условие оплаты было дополнительно оговорено в договоре найма. Следовательно, и порядок расчетов и возврата оплаты в случае выезда нанимателя также должен был быть оговорен в условиях данного договора. Если такое условие в договоре не предусмотрено, а использована стандартная форма договора, установленная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.09.2006 N 1191, необходимо будет доказать передачу денежных средств наймодателю.

Читатель Realt.by под ником Andrew Korevo спрашивает, можно ли стать на очередь нуждающихся, если уже есть государственная арендная квартира: «Девушка получила государственную квартиру по бессрочному договору найма жилья (в 2010 году), так как является сиротой. Если она выйдет замуж, будет ли возможность стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий как молодая семья, если девушка расторгнет договор найма? Или это будет считаться ухудшением жилищных условий и стать на очередь в течение 5 лет будет нельзя никому из семьи? Также подскажите, имеет ли девушка-сирота право на льготный кредит, имея арендную квартиру по бессрочному договору?»

Отвечает риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, чтобы стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как молодая семья необходимо в частности не быть нанимателем жилого помещения государственного жилищного фонда.

Непосредственно расторжение договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда не является основанием для ухудшения жилищных условий. Однако при расторжении договора найма необходимо будет зарегистрироваться по новому месту жительства, возможно, заключить договор найма жилого помещения частного жилищного фонда. А вот после данных действий уже и произойдет ухудшение жилищных условий.

Например, девушка заключает договор найма жилого помещения частного жилищного фонда и регистрируется в нем или не в нем — в данной ситуации произойдет ухудшение жилищных условий, так как ранее она была обеспечена жилым помещением общей площадью пятнадцать квадратных метров и более (в Минске – десять квадратных метров и более) на одного человека. Или, например, девушка регистрируется в жилом помещении родителей мужа, после регистрации возникает основание для признания ее и мужа нуждающимися в улучшении жилищных условий как молодая семья. Однако до регистрации девушка нуждающейся не была и имела в пользовании в данном населенном пункте жилое помещение общей площадью пятнадцать квадратных метров и более на одного человека, а значит, произойдет ухудшение жилищных условий.

При этом граждане, ухудшившие свои жилищные условия, не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение пяти лет со дня ухудшения их жилищных условий.

Что касается прав на льготный кредит, имея арендную квартиру по бессрочному договору, то само по себе жилое помещение государственного жилищного фонда не влияет на господдержку. Ключевым моментом будет нуждаемость в улучшении жилищных условий. В данной ситуации при наличии бессрочного договора найма на жилое помещение государственного жилищного фонда девушку просто не поставят на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и соответственно претендовать на господдержку она не сможет.

Также в данной ситуации возникает вопрос целесообразности отказа от жилого помещения государственного жилищного фонда ради постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как молодая семья по общей очереди. Вряд ли можно назвать полноценным разменом отдельной квартиры, пускай и государственной на общую очередь, которая если и подойдет, то явно даже не через одно десятилетие.