Контактная группа по Украине снова встретилась в Минске. О чем договорились?

Источник материала: Tut.by

В Минске 11 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. На нем присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Стороны смогли продвинуться по некоторым вопросам.



Фото: пресс-служба президента Украины

Стороны достигли договоренности по обмену пленными (необходимо определить всех, кого нужно освободить), вопросу разведения сил и открытию пунктов пропуска в Золотом и Счастье, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Кроме того, в рамках Контактной группы будет создан консультативный совет по политическим вопросам.

Как заявил Дмитрий Козак, состоялся конструктивный разговор с участием всех заинтересованных сторон, пишет БелаПАН .

— Первое — это касается гуманитарных вопросов, вопросов безопасности. Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению. Договорились о поиске новых, компромиссных участков с точки зрения безопасности сторон по разведению сил и средств, а также договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта. Последнее чрезвычайно важно, потому что мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования, — сказал Козак и пояснил, что это будет диалоговая площадка с участием сторон «нормандского формата» и с участием сторон конфликта.