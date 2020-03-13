Студенческого бума снова не будет? Как решают вопрос с жильем студенты, пролетевшие с местом в общежитии

Источник материала: realt.by

Долгое время иногородние студенты были основной силой, движущей ценник на аренду минских квартир вверх. Но в последние годы ситуация меняется. Ударно строятся новые общежития, и количество "бездомных" студентов сокращается. В 2019/2020 учебном году Минобр уже заявил: в госвузах заселят всех нуждающихся в жилье первокурсников. В ситуации разбирался kvartirant.by.

Статистика, которой нет

Проблемы с койко-местами для всех решены в Академии связи, Академии музыки, Военной академии, в Медуниверситете, в Академии управления. В педуниверситете им. М. Танка заселяют 85% всех нуждающихся. В БГПУ - 80%. База подрастает - только в 2019-м появилось 3820 новых мест в общежитиях - два здания сдали в Студенческой деревне, одно общежитие ввел в октябре БНТУ.

Правда, "итого" по Минску место в общежитиях получили чуть больше 70% от общего числа иногородних. "Пролетели" мимо общежитий студенты старших курсов, которые не относятся к льготникам и активистам.

В планах у Министерства образования довести цифру "заселяемости" до 90% уже в ближайшее время. Это реально по двум причинам. Первая озвучена - строятся и реконструируются общежития. Вторая тоже называлась в СМИ: само количество студентов уменьшается - их число физически в стране за последние 5 лет стало меньше в полтора раза. На годы рождения нынешних и будущих первокурсников приходится демографическая яма.

И если в 2015-м 20 тысяч студентов "пролетали" с общежитием, то в будущем учебном году родителям студентов, похоже, будет еще проще - все первокурсники получат места в общежитиях - студентам обещают место в 85% случаев. По грубым подсчетам, общежитий не хватит примерно 5 тысячам студентов второго-пятого курсов. Более точная статистика будет только в сентябре этого года - подсчитают по факту.

Бума уже не будет?

Уже несколько лет подряд студенческого бума как такового на минском рынке аренды жилья нет. Да, летом спрос повышается, но теперь каждый октябрь агентства недвижимости констатируют: спрос снижается, всех студентов рынок " разместил ". Бума не будет и этим летом.

Тем, кто уже знает, что общежитие не светит, придется позаботиться о крыше над головой заранее. Если не получится арендовать летом, можно месяц-два пожить в хостеле, пока сезонный спрос не спадет. Будет время студентам подружиться, скооперироваться и подобрать адекватное по расположению и стоимости жилье.