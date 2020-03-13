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Студенческого бума снова не будет? Как решают вопрос с жильем студенты, пролетевшие с местом в общежитии

13.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Долгое время иногородние студенты были основной силой, движущей ценник на аренду минских квартир вверх. Но в последние годы ситуация меняется. Ударно строятся новые общежития, и количество "бездомных" студентов сокращается. В 2019/2020 учебном году  Минобр уже заявил: в госвузах заселят всех нуждающихся в жилье первокурсников. В ситуации разбирался kvartirant.by.

Студенческого бума снова не будет? Как решают вопрос с жильем студенты, пролетевшие с местом в общежитии
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Статистика, которой нет

Проблемы с койко-местами  для всех решены в Академии связи, Академии музыки, Военной академии, в Медуниверситете, в Академии управления. В педуниверситете им. М. Танка заселяют 85% всех нуждающихся. В БГПУ - 80%. База подрастает - только в 2019-м появилось 3820 новых мест в общежитиях - два здания сдали в Студенческой деревне, одно общежитие ввел в октябре БНТУ.

Правда, "итого" по Минску место в общежитиях получили чуть больше 70% от общего числа иногородних. "Пролетели" мимо общежитий студенты старших курсов, которые не относятся к льготникам и активистам.

В планах у Министерства образования довести цифру "заселяемости" до 90% уже в ближайшее время. Это реально по двум причинам. Первая озвучена - строятся и реконструируются общежития. Вторая тоже называлась в СМИ: само количество студентов уменьшается - их число физически в стране за последние 5 лет стало меньше в полтора раза. На годы рождения нынешних и будущих первокурсников приходится демографическая яма.

И если в 2015-м 20 тысяч студентов "пролетали" с общежитием, то в будущем учебном году родителям студентов, похоже, будет еще проще - все первокурсники получат места в общежитиях - студентам обещают место в 85% случаев. По грубым подсчетам, общежитий не хватит примерно 5 тысячам студентов второго-пятого курсов. Более точная статистика будет только в сентябре этого года - подсчитают по факту.

Бума уже не будет?

Уже несколько лет подряд студенческого бума как такового на минском рынке аренды жилья нет. Да, летом спрос повышается, но теперь каждый октябрь агентства недвижимости констатируют: спрос снижается, всех студентов рынок "разместил". Бума не будет и этим летом. 

Тем, кто уже знает, что общежитие не светит, придется позаботиться о крыше над головой заранее. Если не получится арендовать летом, можно месяц-два пожить в хостеле, пока сезонный спрос не спадет. Будет время студентам подружиться, скооперироваться и подобрать адекватное по расположению и стоимости жилье. 

Кстати, по статистике студенты не самые нежелательные квартиранты, их не хотят у себя видеть только 14% арендодателей. А, например, квартирантов с домашними питомцами не готовы будут заселить 42% хозяев съемных квартир.

Кто приютит студентов?

Традиционно с жильем попробуют поспособствовать вузы: они собирают базу данных арендодателей, готовых предоставить крышу над головой именно студентам. Некоторые вузы умудряются так пристроить пару сотен человек. 

Раньше у непристроенных было два варианта: снимать комнату или вскладчину - квартиру. Теперь появился третий вариант - поселиться в хостелах, которые хотят специализироваться на студентах.

Пример - "Апарт-Сити". У компании несколько гостевых домов, где принимают студентов. Реклама обещает родителям, что за сумму, эквивалентную 100 долларам в месяц, их чадо получит место проживания, в котором будет вполне себе домашний присмотр. 

Реклама доходчива: "Ваш сын или ваша несмышленая еще дочка всегда под незаметной опекой и контролем. Не пришла переночевать – мы сразу звоним вам. Не отвечает на телефон целые сутки – спросите, узнаем, проверим. Плохое настроение – расспросим. Дурных компаний точно не будет, пьянок-гулянок в разнос у нас не увидеть! Круглосуточно мы на связи с вами. Все включено! Коммуналка, все мыльно-рыльное – от мыла до стирального порошка, от туалетной бумаги до шампуня. Чай-кофе, соль-сахар. И если ребенок голодает – не бросим. Пожарим картошку, сварим кашу – не переживайте. WI-FI и спутниковое ТВ. Парковка для тех, у кого есть авто (ну, вдруг!)".

Впрочем, большинство студентов, скорее всего, будут действовать по-старинке.

"Вырастила 8 девочек"

Я сдаю комнату за 180 долларов плюс половина коммуналки только девочкам-студенткам, уже десять лет как, "вырастила" восемь человек, - говорит хозяйка одной из квартир Валентина Витальевна. - Начинала сдавать, когда дочка поступила в мед, очень нужны были деньги. А теперь сдаю по привычке. 

Квартира возле Комаровки, трехкомнатная, дочка замужем, живет отдельно, внуков пока нет  - одной даже как-то скучно было бы. Мне повезло: все девчонки, которые снимали, вменяемые. Или я нестрогая. Два запрета есть: приводить гостей и оставлять за собой бардак. Больше меня ничего не волнует. Их дело, во сколько приходить, ходить или не ходить по клубам, курить можно - балкон у них в комнате есть. Я в их жизнь без надобности не лезу, но если хотят со мной в зале телевизор посмотреть, чай попить и обсудить что-то - пожалуйста. Сейчас у меня снимают третьекурсницы, Маша и Ангелина. Ангелина сама позвонила и заселилась в прошлом сентябре, она очень взрослая, подрабатывает где-то, а Машу привезла мать. С клунками и кастрюлей котлет. Вот за Машу приходится отчитываться: ее мать звонит каждые два дня и спрашивает, во сколько ее ребенок приходит вечером, что ест, сколько спит.

Студенческого бума снова не будет? Как решают вопрос с жильем студенты, пролетевшие с местом в общежитии

Валентина Витальевна говорит, что до переезда к ней Ангелина снимала комнату у какой-то пожилой женщины. И та ее заклевала: чего ты в десять вечера спать не ложишься, электричество жжешь, зачем ты два раза в день моешься, тратишь воду, зачем каждую неделю постельное и полотенца стирать, раз ты моешься два раза в день.

Короче, я ее хорошо понимаю. Она бы снимала квартиру без хозяйки, но не нашла напарницу, а сама пока не тянет.

"Парням сложно - одному родители купили квартиру в кредит"

Снимать вскладчину квартиру - действительно удобный вариант. Будущим инженерам Даше и Кате родители снимают однокомнатную квартиру за 550 рублей в месяц в старом доме у метро "Пушкинская".

Cнимать должны не студенты, а их родители. Мы нашли эту квартиру, наши мамы приехали, посмотрели, поговорили с хозяином. Заключили договор, внесли задаток на случай, если что-то разгромим. Хозяин сказал, что его интересует только два момента - чтобы мы тут не нервировали соседей и не сожгли квартиру. Он к нам приходит только счетчики посмотреть. А так родители исправно ему на карточку переводят деньги, договорились, что в эти 550 входит коммуналка, он сам ее платит, мы доплачиваем только за интернет. Вроде, все всем довольны.

Девушки говорят, что до того, как подключились родители, они пытались сами снять. Дело было в августе. Обзванивали собственников. Но тем идея сдать жилье студенткам не очень нравилась.

Большинство хозяев говорили, что студенты не могут гарантировать оплату. Параллельно искали квартиру наши парни-одногруппники, им было еще сложнее - парней не хотят брать, потому что молодых ребят подозревают во всех грехах сразу. В итоге одному, Грише, родители купили в кредит "однушку" в "панельке" на Ангарской, а он уже подселил за деньги двух своих приятелей. Говорил, что того, что они платят, почти хватает на выплаты по кредиту. Умные у него родители, короче. Ну и арендодатели где-то правы, потому что там у Гриши трэш полный. Никто уборкой не занимается в принципе. Все заставлено компами ребят, на полу коробки от пиццы, пивные бутылки. В кухне раковины не видно под завалами грязной посуды. Вряд ли хозяева могли бы пережить это все без инфаркта.

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Теги: Минск
 
 
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Долгое время иногородние студенты были основной силой, движущей ценник на аренду минских квартир вверх. Но в последние годы ситуация меняется. Ударно строятся...
 
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