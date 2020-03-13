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«Однушки» — от $53 тысяч, «двушки» — от $73 тысяч. УКС Советского предложил дольщикам 30 квартир в Сельхозпоселке
13.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Стоимость квадратного метра в 10-этажном одноподъездном доме в Сельхозпоселке стартует от 2600 рублей. УКС Советского района предлагает поучаствовать в строительстве 30 квартир в Сельхозпоселке. Такая информация опубликована сегодня в проектной декларации в газете «Минский курьер».
Речь идет о «группе многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой в квартале улиц Л. Беды, Тиражной, Восточной, Белинского». Сейчас продаются квартиры в доме 1-ой очереди строительства. Это 10-этажный односекционный дом. Все квартиры свободной планировки. Система отопления жилого дома – по независимой схеме, в конструкции полов. В качестве нагревательных приборов предусматриваются радиаторы.
Всего в доме запроектировано 58 квартир: 19 однокомнатных, 21 двухкомнатная, 18 трехкомнатных. Сейчас дольщикам предлагаются 30 квартир, расположенных со 2 по 7 этажах:
Интересная особенность дома — на первом этаже запроектированы 4 квартиры: 1 предусмотрена для инвалида-колясочника, еще 3 имеют отдельные наружные входы с прилегающей территории.
На типовом этаже запроектированы 6 квартир. Лифт — один на весь дом.
На придомовой территории будут размещены 16 парковочных мест. Срок начала строительства — 1 квартал 2020 года, окончания — 1 квартал 2021 года.
Напомним, общественное обсуждение по поводу застройки Сельхозпоселка проводилось в ноябре 2016 года и вызвало
В этом же районе
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«Однушки» — от $53 тысяч, «двушки» — от $73 тысяч. УКС Советского предложил дольщикам 30 квартир в Сельхозпоселке
Стоимость квадратного метра в 10-этажном одноподъездном доме в Сельхозпоселке стартует от 2600 рублей. УКС Советского района предлагает поучаствовать в...
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