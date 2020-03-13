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Макей созвонился с Помпео, обсудили энергетическую безопасность

13.03.2020 19:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 марта министра иностранных дел Беларуси Владимир Макей пообщался с Государственным секретарем США Майклом Помпео, сообщает пресс-служба МИД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги недавнего визита Госсекретаря США в Беларусь. Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности.

Помпео приезжал в Минск 1 февраля, он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, главой МИД Владимиром Макеем и съездил в ПВТ. Во время своего визита он заявил, что прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества — единственный вариант для полного снятия санкций. Кроме того, он сообщил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/670956.html

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности.
 
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