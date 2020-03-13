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Макей созвонился с Помпео, обсудили энергетическую безопасность
13.03.2020 19:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 марта министра иностранных дел Беларуси Владимир Макей пообщался с Государственным секретарем США Майклом Помпео,
Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги недавнего визита Госсекретаря США в Беларусь. Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности.
Помпео приезжал в Минск 1 февраля, он встретился с президентом Беларуси
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Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности.
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