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МИД Беларуси рассказал об ограничениях в соседних странах из-за коронавируса
14.03.2020 16:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В некоторых странах-соседках Беларуси введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранных граждан, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Об ограничениях. с которыми могут столкнуться белорусы,
Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать в Польшу через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом их направят на 14-дневный карантин.
Внутренний автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт в Польше будет функционировать.
Меры, принятые странами-соседками, не ограничивают выезд из них граждан Беларуси.
«Просим учитывать указанную информацию граждан Республики Беларусь, которые планировали возвращаться на Родину транзитом через указанные страны. В этом случае необходимо действовать в соответствии с конкретной ситуацией и искать альтернативные варианты прибытия на территорию Беларуси. Оказавшимся в ситуации невозможности для возвращения на Родину просьба сообщать о себе в соответствующие загранучреждения Беларуси или в Министерство иностранных дел для оказания возможного содействия», — сказано в сообщении.
Ситуация меняется, поэтому ведомство просит тех, кто планирует зарубежные поездки, обращаться в соответствующие диппредставительства или консульские учреждения стран, куда отправляетесь, чтобы получить подробную информацию о характере и сроках ограничений,
Актуальную информацию о принимаемых ограничениях в других странах можно
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В некоторых странах-соседках Беларуси введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранных граждан, направленные на предотвращение...
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