МИД Беларуси рассказал об ограничениях в соседних странах из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

В некоторых странах-соседках Беларуси введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранных граждан, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Об ограничениях. с которыми могут столкнуться белорусы, рассказали в МИД Беларуси.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

С 00 часов 01 минуты по киевскому времени 16 марта сроком на две недели не будет осуществляться пропуск на въезд через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда.

иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда. С 13 марта на 10 дней (с возможностью продления срока) закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши. С 00.00 15 марта (ночь с субботы на воскресенье) польской стороной приостанавливается пограничное движение на белорусско-польском участке границы, прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд. На белорусско-польской границе будет прекращено пограничное движение на следующих пунктах пропуска: Беловежа — Переров (автодорожный/пешеходный); Черемха — Высоко-Литовск (железнодорожный); Половцы — Песчатка (автодорожный); Словатичи — Домачево (автодорожный); Рудавка — Лесная (речной).

Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать в Польшу через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом их направят на 14-дневный карантин.

Внутренний автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт в Польше будет функционировать.

Не исключается, что меры по ограничению въезда на свою территорию иностранных граждан в ближайшее время будут введены также Литвой (пока литовские власти выпускали противоречивые сообщения о закрытии границ. — Прим. ред.).

Меры, принятые странами-соседками, не ограничивают выезд из них граждан Беларуси.

«Просим учитывать указанную информацию граждан Республики Беларусь, которые планировали возвращаться на Родину транзитом через указанные страны. В этом случае необходимо действовать в соответствии с конкретной ситуацией и искать альтернативные варианты прибытия на территорию Беларуси. Оказавшимся в ситуации невозможности для возвращения на Родину просьба сообщать о себе в соответствующие загранучреждения Беларуси или в Министерство иностранных дел для оказания возможного содействия», — сказано в сообщении.

Ситуация меняется, поэтому ведомство просит тех, кто планирует зарубежные поездки, обращаться в соответствующие диппредставительства или консульские учреждения стран, куда отправляетесь, чтобы получить подробную информацию о характере и сроках ограничений,

Актуальную информацию о принимаемых ограничениях в других странах можно найти тут и на сайтах белорусских диппредставительств в зарубежных государствах. Информация по поводу лабораторного обследования на коронавирус в Беларуси найдете тут .

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