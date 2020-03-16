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Карантин вокруг. Как белорусские агентства недвижимости борются с распространением коронавируса
16.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вслед за Италией крупные страны Западной Европы ввели жесткие меры борьбы по распространению коронавируса. Растет, хоть и не так быстро, как в странах-соседках, число заболевших коронавирусом и в Беларуси. Какие меры борьбы с пандемией предпринимают
- Мы корректируем поведение сотрудников компании. Раньше до заключения договора на оказание риэлтерской услуги специалисты нашего агентства недвижимости выезжали на осмотр объектов для презентации услуг компании и предварительной оценки объекта недвижимости. Часто специалистам компании приходилось участвовать и в так называемых «кастингах», которые так любят устраивать некоторые продавцы.
Сейчас принято решение свести контакты с потребителями до минимума и максимальное количество операций перевести в онлайн. Предварительную оценку объекта мы теперь делаем дистанционно. Если раньше отличительной чертой нашей компании была очень точная консультация клиента, в результате которой мы рекомендовали цену реализации, то сейчас при рекомендации цены для продавца мы даем «вилку».
Если продавец с этим соглашается, мы готовим проект договора на оказание риэлтерской услуги, согласовываем его условия дистанционно. Один раз выезжаем на объект, чтобы сделать фотосессию. Мы стараемся минимизировать количество контактов между собой и нашими клиентами.
Это решение принято в агентстве буквально пару дней назад. Клиенты, как мне кажется, с пониманием и благодарностью восприняли это продиктованное временем нововведение.
Продавцам мы не рекомендуем принимать у себя большое количество посетителей, здесь риэлтер - хороший помощник. Еще на этапе телефонного звонка можно отсеять тех, кто не подходит по условиям предполагаемой сделки. И обязательно фиксируйте, с кем имели дело.
Если продавец желает, чтобы специалисты агентства все-таки лично приехали к нему домой, мы должны четко понимать, с какой целью специалисты туда едут.
Навязчивых предложений, что мы обязательно приедем к продавцу и привезем потенциального покупателя на осмотр квартиры, мы не делали и раньше, а сейчас такой подход вообще неуместен.
Безусловно, в нашем офисе есть все возможности и для соблюдения правил личной гигиены как сотрудниками, так и посетителями. Подвергать излишней опасности своих специалистов и потенциальных потребителей мы не хотим и не будем.Социально ответственное поведение – то, к чему нас призывают и чему мы будем следовать.
К слову, один наш специалист вернулся из-за границы. Он три недели будет находиться дома и работать удаленно. Тот, кто может работать дистанционно – работает дистанционно.
Сейчас мы продаем два объекта недвижимости, собственники которых проживают в Новой Зеландии и США.
Буквально несколько дней назад мы выбирали покупателя на одну квартиру. Исходя из того, что в мире пандемия, и наша хозяйка из США не сможет прилететь на сделку в течение ближайшего месяца, было принято решение об отказе потенциальному покупателю, готовому приобретать квартиру по более высокой цене, но с привлечением кредита. По условиям согласованного кредита его получение должно проходить быстро. Однако в создавшихся условиях сделку в нужные покупателю сроки мы обеспечить не можем. Все это было объяснено потенциальному покупателю. Договор на покупку этой квартиры мы подписали с другим клиентом, у которого есть на руках вся сумма денег и который согласился ждать приезда собственника из-за океана столько, сколько нужно.
Если говорить о ситуации в целом, то мы не заметили, что в агентство стало приходить меньше людей. Мы поставили устройства и дезинфицирующие средства исключительно для защиты сотрудников, чтобы исключить возможность заболевания. К тому же сейчас такой сезон, что заболеваемость повышена.
Я не думаю, что коронавирус как-то очень сильно повлияет на рынок недвижимости. Скорее, сейчас больше присутствует некая паника, которая возникла у людей как на нечто неизвестное им. По сути, это то же заболевание гриппом. Судя по статистике, летальных исходов от коронавируса не больше, чем от обычного гриппа. Думаю, очень скоро паника пройдет, и обстановка нормализуется.
Лично мы приглашаем в офис людей для заключения договоров и ознакомления с некоторыми статистическими данными. Я не вижу проблем. К нам абсолютно не страшно приходить в офис.
- Мы приняли решение, что все специалисты, кому не нужно каждый день быть в офисе, могут работать удаленно. Сегодня для этого есть различные мессенджеры и другие возможности. Такие меры профилактики действуют при всех вирусных заболеваниях, не говоря уже о коронавирусе. Хотя раньше все специалисты приходили в офис, чтобы обсудить новости, встретиться с клиентами и провести переговоры.
Сейчас, приходя в офис, мы обрабатываем свои руки, дверные ручки и поверхности столов, телефоны дезинфицирующими средствами и предлагаем это сделать своим клиентам.
Мы считаем, что сейчас в большей степени присутствует паника. По крайней мере, пока.
Наша риэлтерская услуга не обязательная, она не является каждодневной. Поэтому потребители, особенно осторожные, выберут манеру, как себя вести. Мы – не продуктовый магазин, куда надо ходить каждый день или через день. Пока количество сделок не снизилось. Но, я думаю, что оно еще впереди.
- Пока в нашей работе ничего не поменялось, нет никакой паники. Все достаточно спокойно. Хотя, конечно, эта тема у всех на слуху.
Мы рекомендуем специалистам соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами.
Мы уже видим, что распространение коронавируса оказывает негативное влияние на экономики стран во всем мире. Это может негативно повлиять и на экономику нашей республики и, соответственно, рынок недвижимости нашего региона в том числе. Многие отрасли – туристическая, логистическая и другие – уже несут колоссальные убытки. И, естественно, какие-то последствия будут. Но пока сложно предположить, какие именно.
То, что Витебск находится недалеко от границы со Смоленской и Псковской областями Российской Федерации, не оказывает никакого влияния на наш региональный рынок недвижимости, в том числе и из-за коронавируса. Город расположен на северо-востоке Беларуси, и у нас тут самих достаточно сложное экономическое положение. На это не раз обращал внимание и президент нашей страны. Отсюда и повышенное внимание к Витебскому региону.
Пока ситуация с коронавирусом никак не влияет на рынок Витебска, и мы не заметили снижения количества сделок. Рынок по-прежнему достаточно активен. Мы это связываем с тем, что банки кредитуют покупку и строительство жилья и, в отличие от двух предыдущих лет, не приостанавливали кредитование. Покупательская способность присутствует. Идет хоть небольшой, но все-таки рост цен.
В Витебске нет большого количества сделок с иностранными гражданами. В основном они заключаются между местными жителями.
Я призываю всех, и коллег, и клиентов, не поддаваться панике.
- Пока мы не принимаем каких-то особых мер по борьбе с распространением коронавируса. Он не пугает людей, приходящих к нам в офис. В Гродно был один случай заражения, и он пока не повлиял на настроения людей. Если ситуация будет усугубляться, тогда будем принимать меры. Пока поднимать панику нет смысла.
Но у нас было две сделки по продаже квартир с гражданами из Италии, где объявлен карантин. Одна семья уже достаточно давно живет на севере этой страны и приехала в Гродно продавать квартиру. Мы нашли покупателя. Но сделку пришлось отложить на две недели. Продавцы сдали анализы, проявили гражданскую инициативу и прошли карантин. Вирус у них не подтвердился. Спустя две недели прошла сделка.
По второй сделке мы договорились оформить предварительный договор и соглашение о задатке. Но потенциальный покупатель, узнав, что продавцы приехали из Италии, попросил перенести ее на неделю во избежание прямого контакта с продавцами. Спустя это время все встретились и подписали документы.
Был еще один случай, когда собственники сдали в аренду квартиру двум иностранным студентам медуниверситета из Ирака. Они заплатили арендную плату и уехали домой на каникулы. Однако вернуться обратно не смогли, потому что белорусская сторона временно запретила въезд иностранных студентов. Пока они учатся дистанционно. Получилось, что аренда квартиры оплачена, а сами студенты не живут здесь, и неизвестно, когда вернутся в нашу республику.
Что касается спроса на недвижимость, то коронавирус пока только косвенно повлиял на него. Больше влияют экономические и финансовые факторы – падение цен на нефть и валютные колебания. Многие люди в связи с этим заняли выжидательную позицию.
В Гродно очень много потенциальных покупателей «ушли» со вторички на первичку. В первую очередь потому, что вторичный рынок всегда был и остается долларовым. Цены на новые квартиры определяются в рублях. По причине ослабления белорусского рубля стало выгоднее покупать квартиры за рубли у застройщика.
Фото из архива Realt.by
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Вслед за Италией крупные страны Западной Европы ввели жесткие меры борьбы по распространению коронавируса. Растет, хоть и не так быстро, как в странах-соседках,...
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