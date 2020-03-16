Карантин вокруг. Как белорусские агентства недвижимости борются с распространением коронавируса

Источник материала: realt.by

Вслед за Италией крупные страны Западной Европы ввели жесткие меры борьбы по распространению коронавируса. Растет, хоть и не так быстро, как в странах-соседках, число заболевших коронавирусом и в Беларуси. Какие меры борьбы с пандемией предпринимают агентства недвижимости?

- Мы корректируем поведение сотрудников компании. Раньше до заключения договора на оказание риэлтерской услуги специалисты нашего агентства недвижимости выезжали на осмотр объектов для презентации услуг компании и предварительной оценки объекта недвижимости. Часто специалистам компании приходилось участвовать и в так называемых «кастингах», которые так любят устраивать некоторые продавцы.

Сейчас принято решение свести контакты с потребителями до минимума и максимальное количество операций перевести в онлайн. Предварительную оценку объекта мы теперь делаем дистанционно. Если раньше отличительной чертой нашей компании была очень точная консультация клиента, в результате которой мы рекомендовали цену реализации, то сейчас при рекомендации цены для продавца мы даем «вилку».

Если продавец с этим соглашается, мы готовим проект договора на оказание риэлтерской услуги, согласовываем его условия дистанционно. Один раз выезжаем на объект, чтобы сделать фотосессию. Мы стараемся минимизировать количество контактов между собой и нашими клиентами.

Это решение принято в агентстве буквально пару дней назад. Клиенты, как мне кажется, с пониманием и благодарностью восприняли это продиктованное временем нововведение.

Продавцам мы не рекомендуем принимать у себя большое количество посетителей, здесь риэлтер - хороший помощник. Еще на этапе телефонного звонка можно отсеять тех, кто не подходит по условиям предполагаемой сделки. И обязательно фиксируйте, с кем имели дело.

Если продавец желает, чтобы специалисты агентства все-таки лично приехали к нему домой, мы должны четко понимать, с какой целью специалисты туда едут.

Навязчивых предложений, что мы обязательно приедем к продавцу и привезем потенциального покупателя на осмотр квартиры, мы не делали и раньше, а сейчас такой подход вообще неуместен.

Безусловно, в нашем офисе есть все возможности и для соблюдения правил личной гигиены как сотрудниками, так и посетителями. Подвергать излишней опасности своих специалистов и потенциальных потребителей мы не хотим и не будем.Социально ответственное поведение – то, к чему нас призывают и чему мы будем следовать.

К слову, один наш специалист вернулся из-за границы. Он три недели будет находиться дома и работать удаленно. Тот, кто может работать дистанционно – работает дистанционно.

Сейчас мы продаем два объекта недвижимости, собственники которых проживают в Новой Зеландии и США.

Буквально несколько дней назад мы выбирали покупателя на одну квартиру. Исходя из того, что в мире пандемия, и наша хозяйка из США не сможет прилететь на сделку в течение ближайшего месяца, было принято решение об отказе потенциальному покупателю, готовому приобретать квартиру по более высокой цене, но с привлечением кредита. По условиям согласованного кредита его получение должно проходить быстро. Однако в создавшихся условиях сделку в нужные покупателю сроки мы обеспечить не можем. Все это было объяснено потенциальному покупателю. Договор на покупку этой квартиры мы подписали с другим клиентом, у которого есть на руках вся сумма денег и который согласился ждать приезда собственника из-за океана столько, сколько нужно.