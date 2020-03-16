Лукашенко: Мы раньше вирусы переживали, переживем и этот

Источник материала: Tut.by

Мир сошел с ума от коронавируса, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов 16 марта, сообщает пресс-служба главы государства. Он призвал местные органы власти без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом, напоминая людям о мерах предосторожности.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало, — отметил Лукашенко.

Президент считает, в Беларуси адекватно реагируют на угрозы: медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию.

— Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства, — сказал президент.

Президент рассказал, что из-за выросшего спроса на медицинские маски предприятия были ориентированы на увеличение объемов их производства. Накануне премьер-министр Сергей Румас доложил президенту о складывающейся в Беларуси ситуации. Оказалось, что теперь некуда девать выпущенную продукцию, сообщает пресс-служба главы государства.

— Сшили — девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос, — добавил Лукашенко.

По его словам, кроме Минска и крупных городов, ситуация с коронавирусом не такая проблема для районов и районных центров.

— Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) — это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью, — отметил глава государства.

По словам Лукашенко, в Беларуси относительно спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса».

— Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический, — добавил президент.

16 марта Россия заявила, что закрывает границу с Беларусью для борьбы с распространением коронавируса. По последним данным, в Беларуси зафиксировано 36 случаев коронавируса , в России — 63.