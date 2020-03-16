Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»

«Сын маминой подруги» среди школ

Напомним, что школа состоит из двух корпусов (для младших и старших классов) и спортивного комплекса с бассейном. Дизайн выполнен в авиационной тематике, «начинка» — по лучшим лекалам зарубежного образования: многофункциональные классы, эксплуатируемая кровля, атриум вместо стандартного вестибюля и кафе, где хочется проводить время.