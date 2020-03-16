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Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»

16.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Строительство школы в «Новой Боровой» началось осенью 2018 года. Тогда же застройщик презентовал проект необычного учебного заведения, наделав много шума. Минчане увидели, что школа может отличаться от типовых: яркие интерьеры, необычные классы, эксплуатируемая крыша, столовая как в американских фильмах. Проект понравился всем, но в обществе затаилось недоверие: «А сможет ли застройщик сделать так, как на картинке?», «Возможно ли согласовать с чиновниками что-то не типовое?», «Смогут ли там учиться те, кто купил квартиру в «Новой Боровой»?» Отвечаем на ваши вопросы и показываем, какой же получилась «школа будущего».

Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»

«Сын маминой подруги» среди школ

Напомним, что школа состоит из двух корпусов (для младших и старших классов) и спортивного комплекса с бассейном. Дизайн выполнен в авиационной тематике, «начинка» — по лучшим лекалам зарубежного образования: многофункциональные классы, эксплуатируемая кровля, атриум вместо стандартного вестибюля и кафе, где хочется проводить время.

Идея проекта – создать в школе такие условия, чтобы дети хотели учиться и привыкли к определенным стандартам и качеству жизни. Консультировал проект «посол финского образования» Кари Лоухивуори, который приехал в Минск специально, чтобы помочь «А-100 Девелопмент» со сложным и ответственным проектом, ведь ничего подобного в Беларуси до сих пор не строили.


Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»

Сегодня готовый проект презентовали журналистам. Как на ваш взгляд, смог ли застройщик реализовать все свои идеи и похожи ли фотографии на рендеры?  

Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство школы в «Новой Боровой» началось осенью 2018 года. Тогда же застройщик презентовал проект необычного учебного заведения, наделав много шума. Минчане...
 
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