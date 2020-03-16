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Будущее наступило? Посмотрите на первые фотографии интерьеров школы в «Новой Боровой»
16.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство школы в «Новой Боровой» началось осенью 2018 года. Тогда же застройщик
«Сын маминой подруги» среди школ
Напомним, что школа состоит из двух корпусов (для младших и старших классов) и спортивного комплекса с бассейном. Дизайн выполнен в авиационной тематике, «начинка» — по лучшим лекалам зарубежного образования: многофункциональные классы, эксплуатируемая кровля, атриум вместо стандартного вестибюля и кафе, где хочется проводить время.
Идея проекта – создать в школе такие условия, чтобы дети хотели учиться и привыкли к определенным стандартам и качеству жизни. Консультировал проект «посол финского образования»
БУДЕТ ДОПОЛНЕНО
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Строительство школы в «Новой Боровой» началось осенью 2018 года. Тогда же застройщик презентовал проект необычного учебного заведения, наделав много шума. Минчане...
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